Bandarískir hermenn fluttu um helgina smáan kjarnakljúf með flugvélum milli herstöðva í Kaliforníu og Utah. Var það í fyrsta sinn sem kjarnakljúfar sem þessi er fluttur með flugvélum en ríkisstjórn Donalds Trump hefur lagt mikla áherslu á þróun og notkun kjarnakljúfa.
Með þessum orkuverum vilja Bandaríkjamenn knýja herstöðvar og jafnvel bækistöðvar í geimnum, auk þess sem talið er að hægt verði að nýta þau í neyðartilfellum í Bandaríkjunum og annars staðar.
Sjá einnig: Keppa við Kínverja og Rússa um að koma kjarnakljúfi til tunglsins
Umræddur kjarnakljúfur kallast Ward 250 og getur framleitt fimm metavött. Í tilkynningu frá varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, segir að hægt væri að nota hann til að knýja um fimm þúsund bandarísk heimili.
Forsvarsmenn hersins telja að í framtíðinni verði hægt að nýta tæknina til að knýja herstöðvar, svo Bandaríkjamenn þurfi ekki að reiða sig á orkukerfi þar sem herstöðvar eru. Þá er haft eftir háttsettum manni í ráðuneytinu að framtíðarhernaður kalli á mikla orku.
Er meðal annars vísað til gagnavera fyrir gervigreind, leysigeislavopn og annað sem nútímadreifikerfi í heiminum séu ekki búin undir.
Einnig væri hægt að nota kjarnakljúfana í neyðartilfellum í Bandaríkjunum.
Today, the Department of War transported a next-generation nuclear reactor.This historic flight took place on a C-17 from California to Utah.We are executing President Trump’s energy dominance agenda. pic.twitter.com/I3tqUtUF6A— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 16, 2026
Today, the Department of War transported a next-generation nuclear reactor.This historic flight took place on a C-17 from California to Utah.We are executing President Trump’s energy dominance agenda. pic.twitter.com/I3tqUtUF6A
Í frétt Wall Street Journal segir að kjarnakljúfurinn sem fluttur var til Utah um helgina hafi verið framleiddur af fyrirtæki sem kallast Valar Atomics. Samkvæmt miðlinum hefur Trump heitið því að búið verði að ræsa þrjá kljúfa fyrirtækisins fyrir fjórða júlí.
Ríkisstjórnin hefur þó verið gagnrýnd fyrir að fara of geyst með tiltölulega nýja og óreynda tækni.
Kjarnakljúfarnir nota svokallað TRISCO-kjarnorkueldsneyti, sem eru í einföldu máli sagt úraníumkjarnar umvafðir keramíki. Þá er helíum notað til kælingar í stað vatns.
Þegar kjarnakljúfurinn var fluttur um borð í þrjár C17-flutningsvélar í Kaliforníu dreifðu starfsmenn Valar derhúfum sem á stóð: Make Nuclear Great Again eða MNGA. Til stendur að prófa þennan tiltekna kjarnakljúf á næstunni í Utah. Fyrst á að keyra hann upp í 250 kílóvött en eins og áður segir á hann að geta framleitt um fimm megavött.
On May 23, 2025, President Donald Trump signed an executive order to deploy advanced nuclear reactor technologies for national security purposes.Yesterday, we took the next step toward achieving this historic mission. pic.twitter.com/hIEd1nlnmf— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 16, 2026
On May 23, 2025, President Donald Trump signed an executive order to deploy advanced nuclear reactor technologies for national security purposes.Yesterday, we took the next step toward achieving this historic mission. pic.twitter.com/hIEd1nlnmf