Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Bjarki Sigurðsson skrifar 16. febrúar 2026 22:46 Kristján Leó er einn stofnenda samfélagsmiðilsins. Vísir/Lýður Valberg Nýr séríslenskur samfélagsmiðll á að takast á við gervimenni og auglýsingaflóð sem einkenna aðra miðla. Notendur nota rafræn skilríki til að skrá sig inn. Slapp er splunkunýr íslenskur samfélagsmiðill, búinn til af æskuvinum sem fannst þeir miðlar sem þjóðin hangir á verða minna og minna spennandi. „Þú sérð ekki lengur efni frá vinum og fjölskyldu sem þú vilt sjá. Markmiðið okkar er að leysa þetta þannig að fólk getið lokað þessum öppum og farið inn á Slappið," segir Kristján Leó Guðmundsson, einn af stofnendum Slapps. Til að skrá sig inn á miðilinn þarf að nota rafræn skilríki, svo enginn geti komið fram undir dulnefni. „Þú ert alltaf með þitt nafn, þú veist að ég er ég. Þetta kemur líka í veg fyrir að fólk geti búið til botta eða meme-síður. Þetta er allt bara alvöru fólk." Djamm-takkinn vinsælastur Á miðlinum er hægt að spjalla við vini sína, búa til hópa og jafnvel selja vörur. Einn eiginleiki slær rækilega í gegn hjá fólki. „Það er djamm-takkinn. Þá geturu sagt Ég er á djamminu og allir félagar þínir sem eru líka á djamminu fá líka tilkynningu í símann." Að fá fólk inn á miðilinn sé mikilvægast. „Greinilegt að fólk er sammála að það sé orðið þreytt á gömlu samfélagsmiðlunum og vill fá eitthvað nýtt. Flestum finnst þeir vera missa af ef þeir fara af miðlunum, því það eru allir þarna inn á og þeir vilja ekki missa af. En núna er komin hliðstæða," segir Kristján. Samfélagsmiðlar Tækni