Erlent

Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Logan Paul og Nina Agdal.
Logan Paul og Nina Agdal. EPA

Logan Paul, glímukappi og YouTube-stjarna, seldi Pokémon-spjald fyrir rúma tvo milljarða íslenskra króna. Um er að ræða metháa upphæð.

Paul festi kaup á spjaldinu árið 2021 og greiddi þá tæpar 650 milljónir íslenskra króna fyrir það. Háa upphæðin stafar annars vegar af því að spjaldið sjálft er afar verðmætt og hins vegar þar sem spjaldið er eitt best varðveittasta spjaldið af sinni tegund. Einungis fjörutíu slík spjöld eru til í heiminum. 

Hann greindi frá sölunni í beinni útsendingu á YouTube-síðunni sinni og veitti fulltrúi frá Heimsmetabók Guinness Paul plagg sem lýsti því yfir að um væri að ræða dýrasta spjaldið sem selst hefði á uppboði.

Sá sem festi kaup á spjaldinu var AJ Scaramucci, áhættufjárfestir og sonur Anthony Scaramucci, fyrrverandi samskiptastjóra Hvíta hússins. Hann sagði spjaldið vera fyrstu kaup sín í fyrirhugaðri „fjársjóðsleit um jörðina“ samkvæmt umfjöllun BBC.

Logan Paul varð fyrst frægur á samfélagsmiðlinum Vine en sneri sér síðan að gera því að myndbönd á YouTube. Hann varð geysivinsæll þar og birti myndbönd af hinum ýmsu hrekkjum sem hann gerði auk annars skemmtiefnis. YouTube skrúfaði síðan fyrir auglýsingatekjur hans vegna umdeilds myndbands af líki. Seinna meir sneri hann sér að glímu.

Hann giftist Ninu Agdal, danskri fyrirsætu, árið 2025.

Bandaríkin

