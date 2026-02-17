Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. febrúar 2026 00:04 Logan Paul og Nina Agdal. EPA Logan Paul, glímukappi og YouTube-stjarna, seldi Pokémon-spjald fyrir rúma tvo milljarða íslenskra króna. Um er að ræða metháa upphæð. Paul festi kaup á spjaldinu árið 2021 og greiddi þá tæpar 650 milljónir íslenskra króna fyrir það. Háa upphæðin stafar annars vegar af því að spjaldið sjálft er afar verðmætt og hins vegar þar sem spjaldið er eitt best varðveittasta spjaldið af sinni tegund. Einungis fjörutíu slík spjöld eru til í heiminum. Hann greindi frá sölunni í beinni útsendingu á YouTube-síðunni sinni og veitti fulltrúi frá Heimsmetabók Guinness Paul plagg sem lýsti því yfir að um væri að ræða dýrasta spjaldið sem selst hefði á uppboði. Sá sem festi kaup á spjaldinu var AJ Scaramucci, áhættufjárfestir og sonur Anthony Scaramucci, fyrrverandi samskiptastjóra Hvíta hússins. Hann sagði spjaldið vera fyrstu kaup sín í fyrirhugaðri „fjársjóðsleit um jörðina“ samkvæmt umfjöllun BBC. Logan Paul varð fyrst frægur á samfélagsmiðlinum Vine en sneri sér síðan að gera því að myndbönd á YouTube. Hann varð geysivinsæll þar og birti myndbönd af hinum ýmsu hrekkjum sem hann gerði auk annars skemmtiefnis. YouTube skrúfaði síðan fyrir auglýsingatekjur hans vegna umdeilds myndbands af líki. Seinna meir sneri hann sér að glímu. Hann giftist Ninu Agdal, danskri fyrirsætu, árið 2025. Bandaríkin Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Innlent Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing Innlent Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent Sinueldur við Framheimilið Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Fleiri fréttir Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Mildari tónn en sama innihaldið: Sagði Evrópu „hlekkjaða af sektarkennd og skömm“ Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sjá meira