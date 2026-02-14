Erlent

„Því sterkari sem við erum, því raun­hæfari verður friður“

Samúel Karl Ólason skrifar
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ávarpaði öryggisráðstefnuna í München í dag.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, ávarpaði öryggisráðstefnuna í München í dag. AP/Michael Probst

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, kallar eftir auknum þrýstingi á Rússa. Það sé besta leiðin til að binda enda á stríðið í Úkraínu og segir hann að ráðamenn í Rússlandi virði ekkert nema styrk. Hann sagði árásir Rússa á óbreytta borgara í Úkraínu vera gífurlega umfangsmiklar. Rússar hefðu notað sex þúsund sjálfsprengidróna í janúar.

Einnig hefðu þeir gert árásir með 150 eldflaugum og rúmlega fimm þúsund svifsprengjum.

„Þetta er svona í hverjum einasta mánuði. Ímyndið ykkur þetta yfir ykkar eigin borg,“ sagði Selenskí í ræðu sem hann hélt á öryggisráðstefnunni í München í dag og í pallborðsumræðum eftir ræðuna.

„Rústaðar götur, eyðilögð heimili, skólar. Þetta er daglegt líf í Úkraínu vegna Rússa, í fjögur löng ár.“

Þá sagði Selenskí að ekki mætti finna eitt orkuver í Úkraínu sem hefði ekki orðið fyrir árásum Rússa. Ítrekaðar árásir hafa verið gerðar á orkuinnviði í Úkraínu samhliða mjög köldum vetri en undanfarna daga hefur frostið til að mynda verið milli 25 til fimmtán gráður í Kænugarði.

Selenskí sagði einnig að styrk þyrfti til að þvinga Rússa til að taka friðarviðræður alvarlega. Rússar hefðu aldrei tekið viðræður alvarlega, fyrr en Úkraínumenn hófu árásir á olíuframleiðslu og innviði í Rússlandi.

„Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður.“

Talaði um mikið mannfall

Forsetinn sagði einnig að Rússar hefðu orðið fyrir gífurlegu mannfalli að undanförnu. Í desember hefðu 35 þúsund rússneskir hermenn fallið eða særst og þeir hefðu verið um þrjátíu þúsund í janúar.

Rússar fá þó um fjörutíu þúsund nýja hermenn á mánuði en Selenskí sagði að markmið Úkraínumanna væri að fella eða særa að minnsta kosti fimmtíu þúsund Rússa á mánuði á þessu ári.

„Jafnvel fyrir Rússa, myndi það vera alvarlegt. Það myndi hafa áhrif á Pútín,“ sagði Selenskí.

Hann sagði Úkraínumenn gera allt sem þeir gætu til að koma á friði en að Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefði engan áhuga á friði.

Selenskí gagnrýndi ríki Evrópu fyrir að leyfa skipum úr svokölluðum „skuggaflota“ Rússa að flytja rússneska olíu undan ströndum Evrópu.

Þá sagði Selenskí að Úkraínumenn þyrftu góðar og kröftugar öryggisráðstafanir takist að koma á friði. Ekki væri samt hægt að samþykkja frið að svo stöddu, án þess að slíkar ráðstafanir liggi fyrir. Sagðist Selenskí vonast til þess að ráðamenn í Bandaríkjunum áttuðu sig á því en Úkraínumenn vilja að þeir heiti því að aðstoða Úkraínu, geri Rússar aðra innrás seinna meir.

Hann sagðist mjög þakklátur fyrir þá aðstoð sem Úkraína hefði fengið.

Öflugasti her Evrópu

Samkvæmt Selenskí er ekki skynsamlegt að halda Úkraínumönnum utan Atlantshafsbandalagsins, þar sem Úkraína búi nú yfir öflugasta her Evrópu. Hann sagði Úkraínu styðja bandalagið og vonast til þess að það myndi styrkjast enn frekar.

En þegar kemur að mögulegri inngöngu Úkraínu í NATO sagði Selenskí:

„Í það minnsta, látið það vera ykkar ákvörðun, ekki Pútíns.“
Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Vladimír Pútín NATO

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið