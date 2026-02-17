Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Jakob Bjarnar skrifar 17. febrúar 2026 10:29 Þeir Ásgeir og Þórarinn sátu fyrir svörum á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar. Þeir voru spurðir um nýtt frumvarp um tengingu almannabóta við launavísitölu. Þeir töluð eins varlega og þeim var unnt en fengu því ekki leynt að þeir töldu að frumvarpið þarfnist endurskoðunar. vísir/anton brink Bæði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson varaseðlabankastjóri peningastefnu vöruðu við nýju frumvarpi um tengingu almannatrygginga við launavísitölu á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar um skýrslur peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands. Þar sátu þeir Ásgeir og Þórarinn fyrir svörum. Hildur Sverrisdóttir, Sjálfstæðisflokki, fór eilítið út fyrir boðaða dagskrá og spurði þá félaga um álit þeirra á nýju og margræddu frumvarpi um tengingu bóta við launavísitölu. Hún spurði um þeirra sjónarmið, ef fram fer sem horfir og engin stefnubreyting verður, hvort ekki sé hætt við að Seðlabankinn standi einn eftir í hinni heilögu þrenningu sem kemur að peningamálum sem væru þá auk hans vinnumarkaðurinn og ríkið? Ásgeir fór yfir stöðuna og skammtímasamningar sem skemmdu að hans mati verulega fyrir komu upp áður en lífskjarasamningarnir litu dagsins ljós. Þeir voru jákvæðir en gengu ekki eftir eins og áætlað var. „Launahækkanir eru nú að koma fram og það má ræða hvernig og hvers vegna það gerðist. Launahækkanir eru miklu meiri í opinbera geiranum en á almenna markaðinum,“ sagði Ásgeir. „Þó ég vilji öryrkjum allt hið besta ...“ Ásgeir sagði helstu ábyrgð hins opinbera snúast um vinnumarkaðinn og þá samninga sem þar eru gerðir. Hann sagði að þeir sem fylgdust með opinberri umræðu áttuðu sig á því að ekki virtist ríkja eining um hvað fælist í lögunum og hans ráðlegging væri að það lægi skýrt fyrir um hvað væri verið að deila um. „En eins og lögin eru skrifuð,“ sagði Ásgeir. Þá er varasamt að tengja stóran hluta ríkisútgjalda við launaþróun í landinu; að einhverju leyti er verið að minnka frelsi fjármálaráðherra til að bregðast við með því. „Þó að ég vilji öryrkjum allt hið besta og hafi samúð með þeim er mikilvægt að launin í landinu séu viðmið. En það má sjá fyrir sér, og ég nefni dæmi um það þegar gengið féll 2008, og í Covid, að þá hækkar verðbólga miklu meira en laun. Það er ástæða til að forðast það sem kallað hefur verið hinn tvöfaldi lás.“ En þetta er nokkuð sem Alþingi ræður og Ásgeir sagðist ekki viss um að það kærði sig um afskipti þeirra Seðlabankamanna. En vert væri að hafa í huga að það er ekki hægt að eyða sama peningnum tvisvar. Launavísitala alls ekki besti mælikvarðinn Þórarinn tók þá við boltanum og tók í sama streng. Hann sagði launavísitölu ekki endilega besta mælikvarðann. Ef til að mynda vinnutíminn er styttur og það metið til launa – þá hækkar launavísitalan. „Það er ekki alveg heppilegt,“ sagði Þórarinn og benti jafnframt á að oft gerðist það við samningaborð að bónusgreiðslur og kaupaukar væru settir inn í regluleg laun sem þá myndi einnig hækka bætur. „Að miða við launavísitöluna er ekki endilega heppilegasti mælikvarðinn að miða við.“ Þórarinn hvatti til þess að þetta verði hugsað betur og Ásgeir benti á, í því samhengi, að launavísitalan hafi verið að hækka miklu hraðar en laun á almennum markaði. „Ég nefni kennarasamningana sem voru töluvert miklar hækkanir, þeir hafa áhrif á launavísitöluna. Hún er ekki endilega besta viðmiðið.“ Seðlabankinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tenging almannatrygginga við launavísitölu Alþingi Mest lesið „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Kynna breytta Reykjavíkurleið í dag Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Innlent Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Erlent Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Veður Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Innlent Fleiri fréttir Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið í dag Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Gunnar, Guðfinnur og Sigríður á leið úr bæjarstjórn „Alveg hræðilegt ástand“ Aldraðir stíga fram og opna sig um „hræðilega stöðu“ Ekið á gangandi vegfaranda Suðurlandsvegi lokað vegna áreksturs tveggja bíla „Þetta er sorglegur dagur fyrir lýðræðið“ „Kristrún eini hagfræðingur landsins sem hefur rétt fyrir sér“ Brynja Dan vill leiða lista Framsóknar í Garðabæ Samþykktu heimild til að svipta flóttamenn vernd Þurfa að brúa sex milljarða króna bil Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Sjá meira