Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Kjartan Kjartansson skrifar 17. febrúar 2026 09:51 Jesse Jackson (sitjandi) á minningarathöfn þegar sextíu ár voru liðin frá því að lögreglumenn réðust á svarta mótmælendur í bænum Selmu í Alabama í fyrra. Vísir/EPA Bandaríski blökkumannaleiðtoginn og mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson er látinn, 84 ára að aldri. Fjölskylda Jackson staðfesti andlát hans í morgun. Hann hefði andast í friði á heimili sínu umkringdur ástvinum sínum. Ekki kom fram í tilkynningu hvert banamein Jackson var en hann var lagður inn á sjúkrahús í nóvember. Hann greindist með Parkinsons-sjúkdóminn árið 2017. Jackson var baptistaprestur frá Suður-Karólínu, einu af suðurríkjum Bandaríkjanna þar sem kerfisbundin mismunun í garð blökkumanna var lengur við lýði en annars staðar í landinu. Hann vakti athygli í hreyfingunni sem barðist fyrir borgararéttindum svartra og tók þátt í mótmælum við hlið Martins Luther King yngri. Jackson var meðal annars með King á móteli í Memphis í Tennessee þegar hann var myrtur árið 1968. Í tvígang bauð Jackson sig fram sem forsetaefni Demókrataflokksins, árin 1984 og 1988, en hafði ekki erindi sem erfiði. Bill Clinton, þáverandi forseti, sæmdi Jackson frelsisorðu forsetaembættisins, æðstu nafbót sem óbreytur borgari getur hlotið í Bandaríkjunum, árið 2000 eftir að hann tók þátt í að semja um lausn þriggja bandarískra hermanna úr haldi Júgóslava. Á sínum síðustu árum lét Jackson stjórnmál sig enn varða. Hann sagði Donald Trump, meðal annars ógna fimmtíu ára baráttu fyrir borgararéttindum í Bandaríkjunum á sínum tíma. Fréttin verður uppfærð.