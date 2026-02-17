Gamall sófi, múrsteinar og ótrúleg samvinna urðu til þess að stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings í Bandaríkjunum. BBC greinir frá málinu en teymi frá BBC World Service hefur fylgst með störfum rannsakenda barnaníðsmála í Bandaríkjunum, Rússlandi og víðar í fimm ár.
BBC segir rannsóknir teymisins hafa varpað ljósi á það hvernig að því er virðist ómerkileg atriði geta gefið dýrmætar vísbendingar. Þá fjallar miðillinn um stúlkuna Lucy, sem var bjargað af Greg Squire og sérhæfðu teymi sérfræðinga hjá heimavarnaráðneyti Bandaríkjanna.
Myndir sem sýndu misnotkun á Lucy voru í dreifingu á djúpvefnum og nýjar stöðugt að birtast. Níðingurinn sem braut á henni var hins vegar klókur og duglegur við að klippa út af myndunum allt það sem gæti gefið augljósar vísbendingar um staðsetningu sína.
Rannsakendurnir leituðu til Facebook, sem sagðist ekki getað hjálpað til við að bera kennsl á Lucy með því að bera saman andlit hennar við andlit á myndum á miðlinum. Fatnaður Lucy, bangsar og rúmföt gáfu engar vísbendingar um hvar hún væri niður komin. Það eina sem menn vissu var að hún var einhvers staðar í Norður-Ameríku, ef marka mátti innstungu á vegg á myndunum.
Athugun á sófa sem einnig sást á myndunum leiddi hins vegar í ljós að hann hafði aðeins verið seldur á ákveðnum stöðum í 29 ríkjum Bandaríkjanna. Hann hafði þó verið seldur á um 40 þúsund heimila, þannig að rannsakendurnir voru litlu nær.
Í örvæntingu hóf Squire að Gúggla múrsteina en á myndunum sást í beran múrvegg. Hann fann samtök múrsteinaframleiðenda, The Brick Industry Association.
„Og kona í símanum var frábær. Hún sagði bara: Hvernig getur múrsteinaiðnaðurinn hjálpað?“ segir Squire.
Konan deildi mynd af veggnum með múrsteina-sérfræðingum út um öll Bandaríkin.
Viðbrögðin létu ekki á sér standa og meðal þeirra sem höfðu samband var John Harp, sem hafði starfað við sölu múrsteina frá 1981. Hann tjáði Squire að hann teldi að umræddir múrsteinar væru af tegundinni „Flaming Alamo“, sem hefðu verið framleiddir af fyrirtækinu hans í um 20 ár.
Fyrirtækið hafði ekki haldið jafn vel utan um gögn um viðskiptavini sína eins og sófaframleiðandinn en Harp benti á að múrsteinar væru þungir og því ekki líklegir til að vera fluttir um langan veg.
Squire leitaði því að kaupendum sófans sem bjuggu nálægt múrsteinaframleiðandanum og tókst að þrengja hringinn í 40 til 50 heimili. Rannsakendurnir tóku því næst að fínkemba Facebook-aðganga íbúa á umræddum heimilum og fundu þá mynd af Lucy.
Það lá hins vegar ekki fyrir hver tenging hennar var við umræddan Facebook-aðgang og því var gerður listi yfir alla þá sem tengdust eiganda aðgangsins. Hús þeirra voru mynduð og Squire sendi því næst myndirnar á Harp, sem lagði mat á það hvort „Flaming Alamo“ múrsteinarnir hefðu verið notaðir við byggingu húsanna.
Að lokum fundu þeir heimil þar sem múrsteinarnir virtust hafa verið notaðir og þangað sem sófi af umræddri gerð hafði verið sendur. Á heimilinu bjuggu Lucy, móðir hennar og kærasti móðurinnar, sem reyndist vera dæmdur kynferðisbrotamaður.
Hann hafði nauðgað Lucy í sex ár og deilt myndunum á netinu.
Squire hitti Lucy í fyrsta sinn síðasta sumar en hún er nú 20 ára gömul. „Ég veit að það hljómar klisjukennt en þetta var svar við bænum mínum,“ segir hún um björgun Squire og sveitar hans.