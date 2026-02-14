Enska knattspyrnugoðsögnin Gary Lineker lætur Jim Ratcliffe, einn af eigendum Manchester United heyra það eftir að sá síðarnefndi kvartaði yfir „gríðarlegum fjölda innflytjenda“ sem gert hefðu Bretland að „sinni nýlendu.“
Hinn 73 ára gamli Ratcliffe hefur verið harðlega gagnrýndur eftir viðtal við Sky News þar sem hann kvartaði yfir áhrifum gríðarlegs fjölda innflytjenda í Bretlandi sem „gert hefðu landið að sinni nýlendu“
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði ummæli Ratcliffe móðgandi og röng, og að hann ætti að biðjast afsökunar. Fjöldi fleiri stjórnmálamanna hefur gagnrýnt Ratcliffe, auk til að mynda félags múslimskra stuðningsmanna Manchester United.
Enska knattspyrnugoðsögnin Gary Lineker hefur síðan gagnrýnt Ratcliffe harðlega fyrir hræsni hans. Maður sem kvartar yfir innflytjendum en er sjálfur innflytjandi í skattaparadísinni Mónakó.
„Eigendur knattspyrnufélaga eru oftar en ekki milljarðamæringar, fólk sem leitast eftir því að sundra fólki. Það er hræsnin í þessu,“ sagði Gary Lineker í hlaðvarpsþætti sínum Rest is Football. „Hann er sjálfur innflytjandi. Efnahagslegur innflytjandi. Býr í Mónakó. Þú getur kvartað og kveinað eins og þú vilt en borgaðu allavegana skatta hér og leggðu þitt af mörkum til samfélagsins.“
Búið er að benda á það í fjölmiðlum ytra að Ratcliffe hafi farið með fleipur
þegar hann fullyrti að íbúum Bretlands hefði fjölgað um 12 milljónir frá árinu 2020. Hið rétta er að þeim fjölgaði úr 66,7 milljónum í 69,4 milljónir, eða um minna en þrjár milljónir.
„Margir innflytjendur leggja gríðarlega mikið af mörkum til samfélagsins, tölur um tekjur og skatta sýna það svart á hvítu. Ratcliffe er á sama tíma að reyna eins og hann getur að borga skatta,“ bætti Lineker við en eldræðu hans má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.