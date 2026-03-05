Wirtz snúi aftur gegn Wolves

Þjóðverjinn Florian Wirtz gæti snúið aftur í lið Liverpool er það mætir Wolves í 16-liða úrslitum enska FA-bikarsins í fótbolta annað kvöld. Liverpool á harma að hefna eftir slakan leik við liðið í ensku úrvalsdeildinni í fyrrakvöld.
Wirtz hefur verið frá í um tvær vikur vegna bakmeiðsla en hann meiddist í upphitun fyrir leik Liverpool við Nottingham Forest þann 22. febrúar síðastliðinn.
Hann missti af 2-1 tapi Liverpool fyrir Úlfunum á þriðjudagskvöldið var en Liverpool fékk á sig sigurmark í uppbótartíma fyrir gott sem föllnu botnliði.
Liðin eigast við öðru sinni á Molineux-vellinum í Wolverhampton annað kvöld þar sem sæti í 8-liða úrslitum bikarkeppninnar er undir. Arne Slot, þjálfari Liverpool, segir Wirtz vera snúinn aftur til æfinga og gera má ráð fyrir að hann taki þátt í leiknum á morgun.
Leikur Wolves og Liverpool er klukkan 20:00 annað kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.