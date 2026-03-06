Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Robertson sá um að hefna

Sindri Sverrisson skrifar
Andrew Robertson var algjör lykilmaður í sigri Liverpool í kvöld.
Liverpool er komið í 8-liða úrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta eftir 3-1 útisigur gegn Wolves í kvöld.

Liverpool varð að sætta sig við 2-1 tap í deildarleik liðanna á þriðjudaginn en kom fram hefndum í kvöld og átti skoski bakvörðurinn Andrew Robertson stærstan þátt í því.

Eftir markalausan fyrri hálfleik braut Robertson ísinn snemma í fyrri hálfleik með frábæru skoti af vítateigslínunni.

Aðeins tveimur mínútum síðar átti Robertson svo fyrirgjöf á Mohamed Salah sem skoraði auðveldlega. Markið var í fyrstu dæmt af vegna rangstöðu en vel sást á myndbandi eftir á að Salah var réttstæður.

Það var svo Curtis Jones sem innsiglaði sigurinn með marki á 74. mínútu en Hee-Chan Hwang náði þó að klóra í bakkann í lokin.

