„Láttu í þér heyra, Orri!“

Orri Steinn Óskarsson syngur hér fyri framan stuðningsmenn Real Sociedad.
Íslenski landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson söng og öll stúkan með stuðningsmönnum Real Sociedad tók undir.

Orri og félagar í Real Sociedad tryggðu sér í vikunni sæti í bikarúrslitaleiknum eftir 1-0 sigur í seinni leiknum á móti Athletic Bilbao og þar með 2-0 samanlagt.

Real Sociedad mætir Atletico Madrid í úrslitaleik Konungsbikarsins sem fer fram í Sevilla 18. apríl næstkomandi.

Orri skoraði eftirminnilegt sigurmark á móti Deportivo Alavés í átta liða úrslitum og er þegar kominn með fimm mörk á leiktíðinni þrátt fyrir að hafa byrjað aðeins einn leik.

Orri missti af mörgum mánuðum vegna meiðsla en hefur skorað fjögur góð mörk sem varamaður eftir að hann kom til baka.

Orri tók af skarið í fagnaðarlátum stuðningsmanna Real Sociedad eftir bikarleikinn, tók við hljóðnemanum og söng fyrir framan alla. Í framhaldinu tók öll stúkan undir.

Það fer ekkert fram hjá neinum að íslenski framherjinn er hrókur alls fagnaðar í Sociedad. Nú standa bara níutíu mínútur á milli félagsins og fyrsta stóra titilsins síðan liðið vann bikarinn fyrir sex árum síðan.

Hér fyrir neðan má sjá Orra syngja með stuðningsmönnunum eftir sigurinn á Athletic Bilbao í uppgjöri Baskafélaganna.  Við myndbandið á heimsíðu félagsins stendur á spænsku: „Láttu í þér heyra, Orri!“

