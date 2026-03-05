Enski boltinn

„Að­eins eitt lið sem reyndi að spila fót­bolta í dag“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, fagnar sigri á Brighton & Hove Albion en fyrir aftan hann Bukayo Saka er sem skoraði sigurmarkið. Getty/David Price

Þetta var gott gærkvöld fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni því liðið vann sinn leik á meðan Manchester City tapaði tveimur stigum á heimavelli. Arsenal er því komið með sjö stiga forskot á toppnum en gagnrýni á spilmennsku liðsins minnkar ekkert eftir frammistöðuna í 1-0 sigri á Brighton.

Þetta var svo sannarlega ekki fagurt á að horfa fyrir Fabian Hurzeler, knattspyrnustjóra Brighton, sem var nánast allan leikinn ævareiður yfir leikaðferð Arsenal og því sem hann þurfti að horfa upp á hjá toppliði deildarinnar.

Hurzeler, sem hafði fyrir leikinn vakið athygli á því sem hann taldi augljóslega vera tímasóun af hálfu Arsenal, skipti ekki um skoðun eftir það sem hann sá í gærkvöldi.

„Ég held að það hafi aðeins verið eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag,“ sagði Hurzeler, „og þess vegna er ég stoltur af því hvernig þeir gerðu það.“

„Ég mun aldrei verða þannig stjóri“

Hurzeler bætti við: „Ég mun aldrei verða þannig stjóri sem reynir að vinna á þennan hátt. Ég vil gera vel. Ég vil að leikmenn mínir haldi áfram að bæta sig og haldi áfram að spila fótbolta á vellinum,“ sagði Hurzeler. Hann vill aðgerðir hjá sjálfri deildinni gegn taktík Arsenal-manna.

„Að lokum munu auðvitað öll lið stjórna leiknum og tefja en ég held að það þurfi að vera takmörk og þau takmörk þarf enska úrvalsdeildin að setja. Dómararnir þurfa að setja þau takmörk, í augnablikinu gera þeir bara það sem þeir vilja,“ sagði Hurzeler.

Kannski einn myndi rétta upp hönd

Stjóri Brighton hélt áfram: „Ef ég myndi nú spyrja alla í herberginu hvort þeir hefðu virkilega notið þessa fótboltaleiks er ég viss um að kannski einn myndi rétta upp höndina af því að hann er mikill Arsenal-aðdáandi, en fyrir utan það, ekki séns,“ sagði Hurzeler.

Mikael Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, varði sína menn, tók gagnrýni Hurzelers með kaldhæðnislegu „þvílíkt óvænt“ áður en hann sagði: „Þú þarft bara að fara aftur í fyrri leiki og þú munt finna fullt af svona athugasemdum,“ sagði Arteta.

„Ég elska leikmennina mína“

„Ég elska leikmennina mína. Það er aðalatriðið. Ég elska leikmennina mína, við elskum leikmennina okkar og ég elska hvernig við keppum,“ sagði Arteta.

Um gagnrýni á liðið sitt að utan svaraði Arteta: „Ég held að þeir elski leikmennina okkar. Ég meina, í hvert skipti sem þeir tala um leikmennina okkar, þá held ég að þeir séu þeir ástsælustu í landinu,“ sagði Arteta.

Hann bætti við: „Við hugsum um okkar eigin garð.“

