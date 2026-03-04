Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, sagði frá því að knattspyrnustjórinn Arne Slot hafi verið mjög reiður út í leikmenn sína eftir tap á móti botnliði deildarinnar í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi.
Wolves vann þá 2-1 sigur á Liverpool þar sem Liverpool varð fyrsta liðið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar til að fá á sig fimm sigurmörk í uppbótartíma á einu tímabili þegar André, miðjumaður Wolves, skoraði á 94. mínútu á Molineux-leikvanginum.
Markið kórónaði aðra slaka frammistöðu hjá liði Slot, sem hafði lent undir eftir mark frá Rodrigo Gomes fyrr í leiknum áður en Mohamed Salah jafnaði fyrir Liverpool á 83. mínútu.
„Já, hann var reiður,“ sagði Van Dijk um Slot eftir leikinn.
„Að sjálfsögðu. Hann hafði fullan rétt til þess því við spiluðum illa. Það var þegar raunin í fyrri hálfleik. Í seinni hálfleik var kannski meiri áræðni en það var samt ekki nógu gott,“ sagði Van Dijk.
„Hann hafði fullan rétt til að vera reiður. Við verðum að snúa þessu nokkuð fljótt yfir í fulla einbeitingu á [Wolves í ensku bikarkeppninni] á föstudag. Það er á okkar ábyrgð, bæði líkamlega og andlega,“ sagði Van Dijk.
„Miðað við frammistöðu okkar þar til þeir skoruðu sitt fyrsta mark, áttum við skilið að lenda 1-0 undir. Við vorum mjög slakir. Við vorum of seinir og fyrirsjáanlegir með boltann,“ sagði Van Dijk.
Tapið á þriðjudag er áfall fyrir Liverpool í baráttunni um að komast í Meistaradeildina, en Liverpool er í fimmta sæti og hefur spilað einum leik meira en Chelsea sem er í sjötta sæti.
„Annaðhvort komumst við í Meistaradeildina og eigum það skilið eða við komumst ekki inn og eigum það ekki skilið,“ sagði Van Dijk.
„Fjórir sigrar í röð var ágætt [fyrir Wolves-leikinn], fjögur góð úrslit í erfiðum leikjum. Með það tímabil sem við erum að eiga, held ég að það hafi ekki verið mikil bjartsýni í þeim skilningi. Við fundum leið til að sigra, verjast vel og skora úr föstum leikatriðum. Í kvöld töpuðum við og það er allt okkur sjálfum að kenna. Það eru mikil vonbrigði,“ sagði Van Dijk.
„Það er okkar að læra af þessu og snúa því við en þetta er erfitt fyrir okkur að kyngja og erfitt fyrir stuðningsmenn okkar að kyngja. Við verðum að halda áfram. Við komum aftur hingað á föstudag og við viljum komast langt í ensku bikarkeppninni. Þannig að við verðum að mæta hingað á föstudag með allt önnur gæði og aðra frammistöðu á vellinum,“ sagði Van Dijk.