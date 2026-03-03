Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 10:00 Adama Traore er nægilega vöðvastæltur að mati knattspyrnustjóra síns sem vill ekki að hann þyngist meira. Getty/Rob Newell Nuno Espirito Santo, knattspyrnustjóri West Ham, hefur bannað leikmanni sínum Adama Traore að lyfta lóðum á æfingasvæðinu. Nuno hefur lýst vöðvastæltum líkama kantmannsins sem ótrúlegum en varaði þennan þrjátíu ára gamla leikmann við því að hann væri nú þegar nógu þungur. Spánverjinn hafði áður komið með þá óvæntu yfirlýsingu að hann lyfti ekki lóðum, en liðsfélagi hans, Crysencio Summerville, birti myndband á samfélagsmiðlum í síðustu viku þar sem Traore sást taka 145 kíló í bekkpressu á æfingasvæði félagsins í Rush Green. Hann ætti að forðast líkamsræktarstöðina „Líkamsbygging hans er ótrúleg, þetta er erfðafræðin. Erfðafræði hans hefur verið svona í nokkurn tíma núna og hann ætti að forðast líkamsræktarstöðina,“ sagði Nuno á blaðamannafundi fyrir leikinn í ensku úrvalsdeildinni gegn Fulham annað kvöld. West Ham United head coach Nuno Espirito Santo says Adama Traore has been banned from lifting weights at the club's training ground in Rush Green.The ban is due to Traore’s muscular frame, which Nuno described as “incredible”. More from @RoshaneSport ⬇️🔗… pic.twitter.com/Mz7JWtFWTL— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 2, 2026 „Ég hef sagt honum að halda sig frá líkamsræktarstöðinni. Það er eitt af því sem ég held að hann þurfi að gera sér grein fyrir. Hann er alveg nógu þungur,“ sagði Nuno Engin lóð „Hann mun stunda forvarnaræfingar en hann er ekki þar að lyfta lóðum,“ sagði Nuno „Til dæmis er Airidas Golambeckis [varnarmaður U-21 liðsins], sem eyðir klukkustundum í ræktinni. Við þurfum að bæta þyngd á hann. Það er hann sem þarf smá vöðva, þetta er öfugt hjá Adama,“ sagði Nuno Traore spilaði tuttugu leiki fyrir Fulham í öllum keppnum á þessu tímabili áður en hann gekk til liðs við West Ham í janúar í samningi sem gæti numið allt að tveimur milljónum punda. Leikmaðurinn, sem er uppalinn í akademíu Barcelona, hefur aðeins komið fjórum sinnum inn á sem varamaður í ensku úrvalsdeildinni frá félagaskiptunum og byrjaði sinn eina leik fyrir West Ham í sigri í fjórðu umferð ensku bikarkeppninnar gegn Burton Albion úr C-deildinni. Tækifæri hans mun koma Nuno, sem þjálfaði Traore áður þegar hann stýrði Wolves, sagði jafnframt að „tækifæri“ leikmannsins „myndi koma“ nú þegar Hamrarnir berjast fyrir sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni á síðustu mánuðum tímabilsins. „Traore er einstakur. Það eru ekki margir leikmenn í heimsfótboltanum með hans hæfileika, hraða og færni í einn á einn aðstæðum,“ sagði Nuno. „Hann er hæfileikamaður sem við verðum að nýta okkur, en það mun taka tíma. Hann þarf að aðlagast og skilja gangverk liðsins. En hann hefur sannað sig í Englandi og var í spænska landsliðshópnum ekki alls fyrir löngu, þannig að við erum að tala um leikmann í hæsta gæðaflokki."