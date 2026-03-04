Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 22:30 Frá leik Newcastle United og Manchester United fyrr á tímabilinu Vísir/Getty Newcastle United vann dramatískan 2-1 sigur gegn Manchester United í 29. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Heimamenn misstu mann af velli, tóku samt forystu en misstu hana niður og á endanum var það einstaklingsframtak sem tryggði sigurinn. Fyrri hálfleikur var í meira lagi fjörugur og spennan náði hámarki í uppbótartímanum, þegar rautt spjald fór á loft og tvö mörk voru síðan skoruð. Fram að því höfðu nokkur gul spjöld flogið á loft og enn fleiri færi sáust, heimamennirnir hættulegri en gestirnir vel ógnandi. Newcastle varð manni færri þegar Jacob Ramsey var rekinn af velli fyrir að reyna að fiska vítaspyrnu með dýfu. Heimamenn höfðu ekki gaman að því en tóku gleði sína á ný aðeins tveimur mínútum síðar, þegar Anthony Gordon fiskaði raunverulega vítaspyrnu og skoraði úr henni. Manchester United gat ekki sætt sig við það og blés strax til sóknar, með góðum árangri. Casemiro skoraði jöfnunarmarkið á níundu mínútu uppbótartíma, með skalla eftir aukaspyrnu Bruno Fernandes. Seinni hálfleikurinn var engu verri en sá fyrri. Spennan náði síðan hápunkti í þessum fjöruga og spennandi leik undir lok venjulegs leiktíma. Þá hafði Manchester United átt erfitt um stund með að skapa sér færi gegn agaðri vörn Newcastle. Joshua Zirkzee tók þá upp á því að skjóta lengst fyrir utan teig, frábæru skoti sem Aaron Ramsdale þurfti að hafa sig allan við að verja. Aðeins mínútu síðar tók William Osula sprett upp hálfan völlinn, sólaði tvo og skaut boltanum í netið til að koma Newcastle 2-1 yfir. Magnaðar lokamínútur og uppbótartíminn allur eftir, en Manchester United henti öllu fram og tókst ekki að skora jöfnunarmark á þeim níu mínútum. Þetta var fyrsta tap liðsins undir stjórn Michael Carrick en í annað sinn á tímabilinu sem Manchester United tapar leik manni fleiri. Rauðu djöflarnir sitja þó enn í þriðja sætinu því Aston Villa tapaði gegn Chelsea í kvöld. Newcastle fer hins vegar með þessum kærkomna og öfluga endurkomusigri upp í 12. sæti deildarinnar. Newcastle United Manchester United