Enski boltinn

Mark í fram­lengingu fram­lengir bikarævintýri Port Vale

Aron Guðmundsson skrifar
Ben Waine fagnar sigurmarki sínu í kvöld
Ben Waine fagnar sigurmarki sínu í kvöld Vísir/Getty

Port Vale tryggði sér í kvöld síðasta sætið í 16-liða úrslitum enska bikarsins með 1-0 sigri gegn Bristol City í framlengdum leik. 

Port Vale er sem stendur í neðsta sæti ensku C-deildarinnar á meðan að Bristol City er í efri hluta B-deildarinnar en að því var ekki spurt í kvöld því margoft hefur það sannað sig að það getur allt gerst í enska bikarnum. 

Hvorugu liðinu tókst að koma boltanum í netið í venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. 

Þar var það Ben Waine sem reyndist hetja Port Vale því hann kom liðinu yfir í seinni hálfleik framlengingarinnar með fyrsta marki leiksins.

Mark Waine reyndist sigurmarkið í kvöld. Mark sem tryggði Port Vale farmiða í sextán liða úrslit bikarsins þar sem leikur gegn enska úrvalsdeildarfélaginu Sunderland, á heimavelli, bíður á sunnudaginn kemur.

Enski boltinn Sunderland AFC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið