Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 22:33 Ben Waine fagnar sigurmarki sínu í kvöld Vísir/Getty Port Vale tryggði sér í kvöld síðasta sætið í 16-liða úrslitum enska bikarsins með 1-0 sigri gegn Bristol City í framlengdum leik. Port Vale er sem stendur í neðsta sæti ensku C-deildarinnar á meðan að Bristol City er í efri hluta B-deildarinnar en að því var ekki spurt í kvöld því margoft hefur það sannað sig að það getur allt gerst í enska bikarnum. Hvorugu liðinu tókst að koma boltanum í netið í venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Þar var það Ben Waine sem reyndist hetja Port Vale því hann kom liðinu yfir í seinni hálfleik framlengingarinnar með fyrsta marki leiksins. Mark Waine reyndist sigurmarkið í kvöld. Mark sem tryggði Port Vale farmiða í sextán liða úrslit bikarsins þar sem leikur gegn enska úrvalsdeildarfélaginu Sunderland, á heimavelli, bíður á sunnudaginn kemur. Enski boltinn Sunderland AFC