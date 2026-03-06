Messi eyddi kvöldinu með Trump

Lionel Messi og bandarísku meistararnir í fótboltaliðinu Inter Miami hittu Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í Hvíta húsinu í gærkvöldi.
Flórídaliðið var statt í Washington D.C. í tilefni af því að fagna sigrinum í MLS-bikarnum í fyrra þar sem félagið tryggði sér bandaríska meistaratitilinn í fyrsta sinn.
Inter Miami ákvað að heimsækja Hvíta húsið tveimur dögum fyrir útileik sinn gegn DC United í höfuðborginni.
View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)
A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)
Miami átti einnig tækifæri til að koma í Hvíta húsið þegar Joe Biden var forseti en hafnaði því vegna tímaskorts. Nú var hann hins vegar tilbúinn að eyða kvöldinu með Trump.
Bandaríkjaforseti ræddi meðal annars um stríðið í Mið-Austurlöndum á meðan Inter Miami-liðið stóð fyrir aftan hann. Ástandið í Venesúela og á Kúbu bar einnig á góma hjá forsetanum.
Því næst fór hann að tala um fótbolta og Pelé. Brasilíska goðsögnin spilaði á sínum tíma fyrir New York Cosmos. Það fékk Trump að sjá af návígi þegar hann var á þrítugsaldri.
„Hann er sá besti frá upphafi. Hver er betri? spurði hann og benti á Messi,“ sagði Trump.
Hann sparaði ekki stóru orðin í lofgjörð sinni til Inter Miami.
„Það er sannarlega stórkostlegt sem þeir hafa gert,“ sagði Trump.
Forsetinn hefur áður fengið gagnrýni í tengslum við fótboltaheiminn. Þegar leikmenn Juventus voru í heimsókn notaði hann tækifærið til að tala um stjórnmál og Íran.
View this post on Instagram A post shared by NBC Chicago (@nbcchicago)
A post shared by NBC Chicago (@nbcchicago)