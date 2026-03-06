Landsliðsmaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson er kominn til Íslands og sloppinn heim með fjölskyldu sinni frá átakasvæðinu í Mið-Austurlöndum.
Jóhann sagði frá ferðalagi sínu á Instagram og staðfesti heimkomuna, eftir sex tíma akstur og svo þrjú flug til þess að komast heim frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Þar spilaði Jóhann með Al-Dhafra þar til í síðasta mánuði þegar hann fékk samningi sínum við félagið rift.
Skömmu eftir að hafa rift samningnum fór Jóhann með íslenska landsliðinu til Mexíkó, þar sem gríðarleg öryggisgæsla var í kringum liðið eftir óöldina sem braust út eftir að mexíkóski herinn banaði glæpaforingjanum Nemesio Oseguera Cervantes, eða El Mencho.
Jóhann hélt síðan aftur til Sameinuðu arabísku furstadæmanna en landið varð svo á meðal þeirra sem Íranar hafa haft sem skotmörk eftir að Bandaríkin og Ísrael réðu Ayatollah Ali Khamenei, æðsta leiðtoga Írans, af dögum.
Óljóst er hvað tekur við hjá Jóhanni á fótboltaferlinum en þessi 35 ára fyrrverandi fyrirliði landsliðsins er nú laus og liðugur, og getur samið við hvaða félag sem er.