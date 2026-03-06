Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var

Cristiano Ronaldo er farinn frá Sádi-Arabíu til Madridar á Spáni, vegna meiðslanna sem hann glímir nú við.
Portúgalinn er þar með sloppinn í bili úr þeirri ótryggu stöðu sem er í Mið-Austurlöndum en ástæðan er meiðslin sem hann varð fyrir í leik með Al Nassr um síðustu helgi.
Ronaldo sást haltra af velli í 3-1 sigrinum gegn Al Fayha, vegna meiðsla í hægra læri, og nú hefur verið ákveðið að hann hljóti meðferð við meiðslunum í Madrid. Þetta staðfesti þjálfari Al Nassr, Jorge Jesus, í dag.
„Cristiano meiddist í vöðva í síðasta leik. Eftir skoðun var ljóst að meiðslin væru verri en talið var. Hann þarf hvíld og endurhæfingu. Cristiano ferðast því til Spánar í meðferð, líkt og aðrir leikmenn sem eru meiddir,“ sagði Jesus.
Ekki liggur fyrir um hve alvarleg meiðsli er að ræða og hve lengi Ronaldo verður frá keppni. Portúgal á að mæta Mexíkó í vináttulandsleik á Azteca-leikvanginum í Mexíkó þann 28. mars og svo Bandaríkjunum í Atlanta þremur dögum síðar, í undirbúningi fyrir HM sem hefst eftir þrjá mánuði.
„Hann þarf meðferð hjá sínum sjúkraþjálfara. Við vonum að hann snúi fljótt aftur til að hjálpa liðinu,“ sagði Jesus.
Ronaldo er þriðji markahæsti leikmaður sádiarabísku úrvalsdeildarinnar í vetur með 21 mark en Ivan Toney er markahæstur með 23 mörk, fyrir Al Ahli. Al Nassr er tveimur stigum á eftir Al Ahli sem er á toppi deildarinnar.