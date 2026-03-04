Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. mars 2026 08:45 Rodrigo Gomes fagnar marki sínu fyrir Úlfana í gær með liðsfélaga sínum David Moller Wolfe. Getty/Brett Patzke Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi og það var skorað í þremur þeirra. Nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi. Liðin úr Bítlaborginni, Liverpool og Everton, voru bæði að spila í gærkvöldi en úrslitin hjá þeim voru afar ólík. Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Everton og Burnley Á meðan Everton fagnaði fyrsta heimasigri sínum á nýju almanaksári þá gengu leikmenn Liverpool enn á ný niðurlútir af velli eftir að hafa fengið á sig sigurmark í blálok leiks. Everton vann 2-0 sigur á Burnley þökk sé skallamarki James Tarkowski eftir rúmlega hálftíma leik og marki Kiernan Dewsbury-Hall á 60. mínútu. Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Wolves og Liverpool Rodrigo Gomes kom Wolves í 1-0 á móti Liverpool en Mohamed Salah jafnaði sjö mínútum fyrir leikslok með langþráðu marki fyrir hann í ensku úrvalsdeildinni. Í stað þess að Liverpool myndi nýta eitthvað af færum sínum í lokin þá fóru Úlfarnir upp í skyndisókn og André skoraði sigurmarkið á fjórðu mínútu í uppbótartíma. Vítaspyrna Habib Diarra á 70. mínútu tryggði Sunderland 1-0 útisigur á Leeds United en sex mínútum fyrr höfðu myndbandsdómarar tekið mark af Leeds. Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr þessum leikjum. Klippa: Sjáðu markið úr leik Leeds og Sunderland Enski boltinn Liverpool FC Everton FC Sunderland AFC Leeds United Wolverhampton Wanderers Burnley FC Mest lesið Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Þorsteinn Leó með sigurmark á lokasekúndunum Handbolti Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Fótbolti Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Enski boltinn Liverpool setti afar svekkjandi met Enski boltinn Gullit er hættur að horfa á fótbolta Enski boltinn Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Enski boltinn Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Fleiri fréttir Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Sjá meira