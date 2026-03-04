Enski boltinn

Gleði og sorg í Bítlaborginni í gær­kvöldi: Sjáðu mörkin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rodrigo Gomes fagnar marki sínu fyrir Úlfana í gær með liðsfélaga sínum David Moller Wolfe.
Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi og það var skorað í þremur þeirra. Nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.

Liðin úr Bítlaborginni, Liverpool og Everton, voru bæði að spila í gærkvöldi en úrslitin hjá þeim voru afar ólík.

Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Everton og Burnley

Á meðan Everton fagnaði fyrsta heimasigri sínum á nýju almanaksári þá gengu leikmenn Liverpool enn á ný niðurlútir af velli eftir að hafa fengið á sig sigurmark í blálok leiks.

Everton vann 2-0 sigur á Burnley þökk sé skallamarki James Tarkowski eftir rúmlega hálftíma leik og marki Kiernan Dewsbury-Hall á 60. mínútu.

Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Wolves og Liverpool

Rodrigo Gomes kom Wolves í 1-0 á móti Liverpool en Mohamed Salah jafnaði sjö mínútum fyrir leikslok með langþráðu marki fyrir hann í ensku úrvalsdeildinni. Í stað þess að Liverpool myndi nýta eitthvað af færum sínum í lokin þá fóru Úlfarnir upp í skyndisókn og André skoraði sigurmarkið á fjórðu mínútu í uppbótartíma.

Vítaspyrna Habib Diarra á 70. mínútu tryggði Sunderland 1-0 útisigur á Leeds United en sex mínútum fyrr höfðu myndbandsdómarar tekið mark af Leeds.

Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr þessum leikjum.

Klippa: Sjáðu markið úr leik Leeds og Sunderland
