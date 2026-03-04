Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 21:40 Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins. Alex Pantling/Getty Images Arsenal sótti gríðarmikilvægan 0-1 sigur gegn Brighton. Toppliðið tók sjö stiga forystu á Manchester City með þessum sigri, þökk sé marki Bukayo Saka. Stjörnustrákurinn Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins á 9. mínútu eftir fjöruga byrjun. Saka sólaði sig inn á völlinn og skaut við vítateigshornið. Skotið var ekkert sérstakt en með hjálp varnarmanns tókst honum að sigra markmanninn. Eins og er einkennandi fyrir topplið ensku úrvalsdeildarinnar þessi dægrin þá var Arsenal minna með boltann það sem eftir lifði leiks og skapaði sér fremur fá færi, en varðist vel og gerði nóg til að vinna leikinn. Brighton fékk nokkur færi til að jafna leikinn í seinni hálfleik en David Raya stóð vaktina vel í markinu. Á lokamínútum var Arsenal síðan með ágætis stjórn á aðstæðum og sigldi sigrinum örugglega í höfn. Þessi sigur var sérlega kærkominn fyrir Skytturnar því á sama tíma gerði Manchester City 2-2 jafntefli við Nottingham Forest. Arsenal er því með sjö stiga forskot á toppi deildarinnar, en City á leik til góða. Enski boltinn Arsenal FC Brighton & Hove Albion