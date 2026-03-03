Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 12:01 Marc Cucurella varð leikmaður Chelsea af því að nýr eigandi vissi ekki alveg hvað hann var að gera og að Manchester City hafði fyrst sýnt spænska vinstri bakverðinum áhuga. Getty/Clive Mason Todd Boehly, meðeigandi Chelsea, hefur upplýst að hann hafi keypt Marc Cucurella sumarið 2022 vegna þess að Manchester City hafði fyrst sýnt spænska vinstri bakverðinum áhuga. Bandaríski kaupsýslumaðurinn, sem hafði leitt yfirtöku á Chelsea nokkrum mánuðum áður, tók tímabundið að sér hlutverk yfirmanns íþróttamála þrátt fyrir enga fyrri reynslu af slíku starfi. Meðal stórra kaupa sem félagið gerði það sumar voru kaupin á Marc Cucurella frá Brighton fyrir 63 milljónir punda (10,3 milljarðar króna), en hann var þá orðaður við Manchester City á sama tíma. „Það er snúið að finna réttu leiðina í fyrsta skipti sem maður gerir eitthvað,“ sagði Boehly á viðburði á IConnections. ESPN segir frá. „Þannig að maður gerir mistök og augljóslega, þar sem við tókum við við þær aðstæður sem við gerðum, þá fór í raun allt stjórnendateymið. Ég sat uppi með að vera bráðabirgðayfirmaður íþróttamála yfir sumarið án þess að hafa hugmynd um hvað það er sem gerir menn að góðum fótboltamönnum. En ég vissi að ef Man City vill Marc Cucurella, þá vil ég hann. Þetta var í raun svona einfalt,“ sagði Boehly. Hinn 27 ára gamli Cucurella hafði verið inni í myndinni hjá Manchester City og hafði sjálfur lagt fram beiðni um sölu en félögin tvö náðu ekki samkomulagi. Á meðan City var að sögn ekki tilbúið að greiða það verð sem Brighton fór fram á fyrir leikmanninn, þá var Chelsea aftur á móti tilbúið til að gera það. Cucurella, sem varð Evrópumeistari með Spáni á EM 2024, hefur leikið yfir 140 leiki fyrir Chelsea en hann er samningsbundinn Stamford Bridge til júní 2028. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Enski boltinn Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Enski boltinn Boða til boxveislu þó það sé enn bannað Sport Ísland enn eina liðið sem hefur unnið Ítalíu Körfubolti Fleiri fréttir Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sjá meira