Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Marc Cucurella varð leikmaður Chelsea af því að nýr eigandi vissi ekki alveg hvað hann var að gera og að Manchester City hafði fyrst sýnt spænska vinstri bakverðinum áhuga.
Getty/Clive Mason

Todd Boehly, meðeigandi Chelsea, hefur upplýst að hann hafi keypt Marc Cucurella sumarið 2022 vegna þess að Manchester City hafði fyrst sýnt spænska vinstri bakverðinum áhuga.

Bandaríski kaupsýslumaðurinn, sem hafði leitt yfirtöku á Chelsea nokkrum mánuðum áður, tók tímabundið að sér hlutverk yfirmanns íþróttamála þrátt fyrir enga fyrri reynslu af slíku starfi.

Meðal stórra kaupa sem félagið gerði það sumar voru kaupin á Marc Cucurella frá Brighton fyrir 63 milljónir punda (10,3 milljarðar króna), en hann var þá orðaður við Manchester City á sama tíma.

„Það er snúið að finna réttu leiðina í fyrsta skipti sem maður gerir eitthvað,“ sagði Boehly á viðburði á IConnections. ESPN segir frá.

„Þannig að maður gerir mistök og augljóslega, þar sem við tókum við við þær aðstæður sem við gerðum, þá fór í raun allt stjórnendateymið. Ég sat uppi með að vera bráðabirgðayfirmaður íþróttamála yfir sumarið án þess að hafa hugmynd um hvað það er sem gerir menn að góðum fótboltamönnum. En ég vissi að ef Man City vill Marc Cucurella, þá vil ég hann. Þetta var í raun svona einfalt,“ sagði Boehly.

Hinn 27 ára gamli Cucurella hafði verið inni í myndinni hjá Manchester City og hafði sjálfur lagt fram beiðni um sölu en félögin tvö náðu ekki samkomulagi.

Á meðan City var að sögn ekki tilbúið að greiða það verð sem Brighton fór fram á fyrir leikmanninn, þá var Chelsea aftur á móti tilbúið til að gera það.

Cucurella, sem varð Evrópumeistari með Spáni á EM 2024, hefur leikið yfir 140 leiki fyrir Chelsea en hann er samningsbundinn Stamford Bridge til júní 2028.

