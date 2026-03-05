Arsenal er komið með sjö stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir hagstæð úrslit í leikjum gærkvöldsins en nú má horfa á mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.
Glæsimark frá Elliot Anderson, leikmanni Nottingham Forest, reyndist afdrifaríkt fyrir möguleika Manchester City í baráttunni um titilinn. 2-2 jafntefli gegn liði sem er í fallhættu var ekki nóg fyrir City, þeir þurftu að vinna til að hafa örlögin í eigin höndum í kapphlaupinu um úrvalsdeildartitilinn.
Nú hafa þeir afhent Arsenal frumkvæðið, en Arsenal vann 1-0 sigur á Brighton á sama tíma með marki frá Bukayo Saka strax á níundu mínútu.
Kvöldið byrjaði vel fyrir heimamenn í City með marki frá Antoine Semenyo en eftir hlé jöfnuðu gestirnir metin þegar Morgan Gibbs-White skoraði með laglegri hælspyrnu. Spánverjinn Rodri skallaði boltann í netið og kom City yfir í 2-1 en það dugði þó ekki fyrir City sem þurfti að lokum að sætta sig við jafntefli þökk sé frábæru skoti frá hinum efnilega Anderson.
Joao Pedro skoraði þrennu í 4-1 sigri Chelsea á Aston Villa en með sigrinum fór Chelsea upp fyrir Liverpool og í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Aston Villa, sem er í þriðja sæti, tók forystuna með marki frá Douglas Luiz eftir þrjár mínútur á miðvikudaginn en þá vaknaði Chelsea. Cole Palmer var líka á skotskónum.
Það var mikil dramatík þegar Newcastle vann Manchester United 2–1 á St. James´s Park. Í uppbótartíma fyrri hálfleiks tók leikurinn heldur betur að lifna við. Fyrst fékk Jacob Ramsey reisupassann eftir að hafa reynt að fiska vítaspyrnu með leikaraskap. Aðeins mínútum síðar fékk Newcastle vítaspyrnu og Anthony Gordon skoraði af öryggi úr spyrnunni.
Dramatíkinni í fyrri hálfleik var þó langt frá því að vera lokið: Á níundu mínútu uppbótartíma var komið að hornspyrnu þar sem Casemiro stökk hæst allra og jafnaði metin í 1–1 fyrir hálfleik. Í seinni hálfleik varðist Newcastle hetjulega og sérstaklega átti Aaron Ramsdale fjölda frábærra markvarslna. Undir blálokin á leiknum tryggði danski sóknarmaður Newcastle, William Osula, síðan heimamönnum sigurinn.
Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr þessum leikjum.