Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 21:50 Joao Pedro fagnar marki. Vísir/Getty Leikurinn byrjaði mætavel fyrir heimamenn á Villa Park því strax á 2. mínútu potaði Douglas Luiz boltanum í netið eftir sofandahátt hjá gestunum en Chelsea-menn vöknuðu við það og sóttu stíft. Joao Pedro var algjörlega stórkostlegur og uppskar jöfnunarmark fyrir sína menn á 35. mínútu. Hann skoraði svo annað mark í uppbótartíma fyrri hálfleiks og Chelsea fór með forystuna inn í búningsherbergi. Joao Pedro var ekki hættur því hann lagði upp mark fyrir Cole Palmer á 55. mínútu og fullkomnaði síðan sína þrennu á 64. mínútu. Vankaðir Villa-menn vissu varla í hvorn fótinn þeir ættu að stíga á þeim tímapunkti og munduðu enga endurkomu. Þeir hafa nú tapað fjórum af síðustu átta leikjum í deildinni, eftir að hafa aðeins tapað fjórum af síðustu tuttugu leikjum fyrir það. Þeir fá smá tíma til að hugsa sinn gang núna því Aston Villa er dottið úr FA bikarnum. Chelsea saxar hins vegar á þá í deildinni og er aðeins þremur stigum frá Villa í fjórða sætinu, á leiðinni í FA bikarslag gegn Wrexham um helgina. Enski boltinn Aston Villa FC Chelsea FC