Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool 3. mars 2026 22:11 André fagnar sigurmarki kvöldsins fyrir Wolves gegn ríkjandi Englandsmeisturum Liverpool Vísir/Getty Dramatíkin var allsráðandi þegar að botnlið Wolves lagði ríkjandi Englandsmeistara Liverpool að velli, 2-1, þar sem að sigurmark leiksins kom í uppbótartíma. Englandsmeistarar Liverpool réðu ferðinni í leik kvöldsins lengst af en botnlið Wolves var ekki á því að færa þeim þrjú stig á silfurfati. Það reyndist Liverpool erfitt að koma boltanum í netið í kvöld, Úlfarnir þéttir fyrir. Þegar að sóknarþunginn var hvað mestur hjá Liverpool náðu Úlfarnir að vinna boltann og hlaða í skyndisókn þar sem boltinn endaði hjá Rodrigo Gomes við vítateig gestanna. Gomes tók á rás og lyfti boltanum snyrtilega yfir Alisson í marki Liverpool. Úlfarnir komnir yfir með fyrsta marki leiksins í þeirra fyrsta skoti á markið í leiknum á 78.mínútu. 1-0. Þó höggið hafi verið þungt við þetta mark rotuðust leikmenn Liverpool ekki við það. Sóknarþungi gestanna hélt áfram og þeir ógnuðu marki Úlfanna oft á skömmum tíma áður en eitthvað varð undan að láta. Þegar komið var fram á 83.mínútu barst boltin til Mohamed Salah sem kom boltanum fram hjá José Sá í marki Wolves og í netinu endaði hann. Staðan orðin 1-1. Fyrsta mark Egyptans í ensku úrvalsdeildinni síðan í byrjun nóvember á síðasta ári. Héldu kannski flestir á þessum tímapunkti í leiknum að leikmenn Liverpool myndu hamra járnið á meðan það var heitt en þegar komið var fram í uppbótartíma venjulegs leiktíma komust Úlfarnir aftur yfir í leiknum með marki frá André og það ætlaði allt um koll að keyra á Molineux. Staðan orðin 2-1 Úlfunum í vil. Fleiri mörk voru ekki skoruð í leiknum. Liverpool tapaði gegn botnliði ensku úrvalsdeildarinnar og varð þar með af mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti í deildinni. Liðið er í 5.sæti með 48 stig en liðin í kringum Liverpool eiga lek til góða. Wolves er áfram á botni ensku úrvalsdeildarinnar með sextán stig, ellefu stigum frá öruggu sæti. Stuðningsmenn liðsins trúa jafnvel enn á kraftaverk. Wolves og Liverpool mætast aftur á Molineux, heimavelli Wolves á föstudaginn kemur í 16-liða úrslitum enska bikarsins. Enski boltinn Wolverhampton Wanderers Liverpool FC