Harry Maguire, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United, hefur verið dæmdur til fimmtán mánaða skilorðsbundins fangelsisdóms af grískum dómstól fyrir atvik sem átti sér stað á grísku eyjunni Mykonos árið 2020.
Greint er frá úrskurði gríska dómstólsins á vef Sky Sports í dag en Maguire er sakfelldur í liðum sem sneru að minniháttar líkamsárás, mótspyrnu við handtöku sem og tilraun til mútugreiðslu.
Maguire hefur neitað sök í málinu og hefur Sky Sports heimildir fyrir því að lögmenn hans muni reyna að áfrýja dómnum á æðra dómsstigi.
Greint var frá því í ágúst árið 2020 að Maguire hefði verið handtekinn í Mykonos þar sem að hann hafði varið hluta af sumarfríi sínu.
Sögðu grískir fjölmiðlar frá því að enski landsliðsmaðurinn hefði lent í útistöðum fyrir utan bar á grísku eyjunni. Hann hafi síðan ráðist á lögreglumann og reynt að múta honum í kjölfarið. Útistöðurnar hafi tengst tveimur mönnum sem höfðu nálgast systur hans sem var með Maguire og fjölskyldunni í fríi.
Maguire var dæmdur til 21 mánaða skilorðsbundið fangelsi árið 2020 en ákveðið var að málið skyldi endurupptekið eftir áfrýjun og var sakfellingin á sama tíma felld úr gildi í samræmi við grísk lög.
Endurupptöku málsins var svo frestað fjórum sinnum, nú síðast í október á síðasta ári, en nú hefur dómur aftur verið kveðinn upp og Maguire dæmdur í fimmtán mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Maguire tjáði sig um málið í samtali við BBC á sínum tíma. Þar sagðist hann hafa óttast um líf sitt þegar að óeinkennisklæddir lögreglumenn handtóku hann. Hann taldi að verið að væri að ræna sér.