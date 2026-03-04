City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. mars 2026 21:33 City missteig sig í toppbaráttunni. Vísir/Getty Manchester City tók á móti Nottingham Forest og komst tvisvar yfir en gerði 2-2 jafntefli í 29. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. City leiddi í hálfleik þökk sé marki Antoine Semenyo á 31. mínútu en framan af höfðu gestirnir ógnað mikið, strax frá upphafsflauti því þeir áttu tvö skot á markið á fyrstu tveimur mínútunum. Besta færi fyrri hálfleiks fékk leikmaður Forest, Morgan Gibbs-White, og gestirnir voru einnig nálægt því að jafna strax eftir að hafa lent undir skot Igor Jesus var varið. Forest menn fengu síðan verðskuldað jöfnunarmark í upphafi seinni hálfleiks þegar Morgan Gibbs-White kláraði vel eftir fyrirgjöf frá Ola Aina og skallastoðsendingu þvert fyrir markið frá Igor Jesus. City menn svöruðu hins vegar fljótt fyrir sig því Rodri tók forystuna fyrir þá á ný með skallamarki á 62. mínútu eftir hnitmiðaða hornspyrnu Rayan Ait-Nouri. Ekki entist það lengi. Elliott Anderson jafnaði fyrir Forest með stórkostlegu skoti, langt fyrir utan teig, niður í hægra hornið. Liðin fengu sín færi til að vinna leikinn í uppbótartímanum en skildu jöfn. Ryan Yates mun eflaust gráta sig í svefn eftir að hafa klikkað á einföldum skalla sem hefði unnið leikinn fyrir Forest. Rodri vildi vítaspyrnu fyrir City en fékk ekkert fyrir sinn snúð. Semenyo tók síðan síðustu spyrnu leiksins en skaut yfir úr aukaspyrnu. Æsispennandi leik lauk með 2-2 jafntefli. City grætur töpuð stig og situr nú sjö stigum á eftir Arsenal frekar en fimm, en á leik til góða. Forest fer hins vegar með höfuðið hátt heim í Skírisskóg, þó West Ham hafi vissulega unnið sinn leik gegn Fulham og jafnað þá af stigum. Liðin sitja jöfn í 17. og 18. sæti. Enski boltinn Manchester City Nottingham Forest