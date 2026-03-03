Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 3. mars 2026 13:27 Michael Carrick ræðir við Matheus Cunha og Benjamin Sesko. getty/Mark Cosgrove Þrátt fyrir að Manchester United hafi náð í nítján stig af 21 mögulegu í ensku úrvalsdeildinni eftir að Michael Carrick tók við vill Aron Jóhannsson ekki að hann verði ráðinn þjálfari liðsins til frambúðar. United kom til baka og vann 2-1 sigur á Crystal Palace á Old Trafford á sunnudaginn var. Þetta var sjötti sigur Rauðu djöflanna í sjö leikjum undir stjórn Carricks sem var ráðinn þjálfari liðsins til loka tímabilsins eftir að Ruben Amorim var rekinn. United er komið upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir gott gengi í síðustu leikjum en þrátt fyrir það er Aron ekki sannfærður um að Carrick sé rétti maðurinn til að stýra Manchester-liðinu næstu árin. „Ég er ekki þar, ennþá allavega. Ástæðan fyrir því er að maður er brenndur af fyrri tíð,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni og vísaði þar til Ole Gunnars Solskjær sem var ráðinn stjóri United fyrir nokkrum árum eftir að hafa upphaflega tekið við liðinu til bráðabirgða. Klippa: Messan - umræða um Carrick Aroni finnst spilamennska United í allra síðustu leikjum ekki hafa verið nógu góð. „Auðvitað er hann [Carrick] að gera helvíti gott tilkall til starfsins en að sama skapi var leikurinn í dag [í fyrradag] ekkert frábær. Af hverju komu þeir svona út í fyrri hálfleikinn? Leikurinn á móti Everton var ekki sannfærandi en þeir unnu báða leikina. Leikurinn á móti West Ham var skelfilegur en þeir náðu samt jafntefli í lokin. Leikurinn gegn Tottenham var lala þar til Tottenham fékk rautt spjald,“ sagði Aron. „Þeir byrjuðu á flottum frammistöðum en þær hafa ekkert verið rosalega góðar að undanförnu. En þeir fá alltaf þrjú stig og það er það sem skiptir mestu máli í fótbolta. En framhaldið; ég vil aðeins meiri tíma til að ákveða mig.“ Næsti leikur United er gegn Newcastle United á St James' Park annað kvöld. Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Manchester United Messan Tengdar fréttir „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Arsenal vann 2-1 sigur gegn Chelsea en bæði mörk liðins voru skoruð úr hornspyrnu. Aron Jóhannsson vill sjá topplið ensku úrvalsdeildarinnar taka meiri stjórn á leikjum og skora með öðrum hætti en upp úr hornspyrnum. 2. mars 2026 17:16 Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko er farinn að líta út fyrir að vera alvöru leikmaður og mjög góð kaup sem er um leið að reynast dýrmætt í endurreisn Manchester United undir stjórn Michael Carrick. 2. mars 2026 13:02 „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Tottenham hefur ekki enn unnið deildarleik á árinu 2026 og nálgast nú hratt harða fallbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Sunnudagsmessan vildi heyra í þekktasta Tottenham-stuðningsmanni landsins, Hjálmari Erni Jóhannssyni og fá hans mat á stöðunni. 2. mars 2026 09:32 Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Manchester United lenti í miklum vandræðum gegn Crystal Palace en vann að lokum 2-1 sigur, eftir rautt spjald og víti í seinni hálfleiknum. Sigurinn kemur United upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. 1. mars 2026 15:54