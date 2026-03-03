Enski boltinn

Efins um að ráða Carrick til fram­búðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Michael Carrick ræðir við Matheus Cunha og Benjamin Sesko.
Michael Carrick ræðir við Matheus Cunha og Benjamin Sesko. getty/Mark Cosgrove

Þrátt fyrir að Manchester United hafi náð í nítján stig af 21 mögulegu í ensku úrvalsdeildinni eftir að Michael Carrick tók við vill Aron Jóhannsson ekki að hann verði ráðinn þjálfari liðsins til frambúðar.

United kom til baka og vann 2-1 sigur á Crystal Palace á Old Trafford á sunnudaginn var. Þetta var sjötti sigur Rauðu djöflanna í sjö leikjum undir stjórn Carricks sem var ráðinn þjálfari liðsins til loka tímabilsins eftir að Ruben Amorim var rekinn.

United er komið upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir gott gengi í síðustu leikjum en þrátt fyrir það er Aron ekki sannfærður um að Carrick sé rétti maðurinn til að stýra Manchester-liðinu næstu árin.

„Ég er ekki þar, ennþá allavega. Ástæðan fyrir því er að maður er brenndur af fyrri tíð,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni og vísaði þar til Ole Gunnars Solskjær sem var ráðinn stjóri United fyrir nokkrum árum eftir að hafa upphaflega tekið við liðinu til bráðabirgða.

Klippa: Messan - umræða um Carrick

Aroni finnst spilamennska United í allra síðustu leikjum ekki hafa verið nógu góð. 

„Auðvitað er hann [Carrick] að gera helvíti gott tilkall til starfsins en að sama skapi var leikurinn í dag [í fyrradag] ekkert frábær. Af hverju komu þeir svona út í fyrri hálfleikinn? Leikurinn á móti Everton var ekki sannfærandi en þeir unnu báða leikina. Leikurinn á móti West Ham var skelfilegur en þeir náðu samt jafntefli í lokin. Leikurinn gegn Tottenham var lala þar til Tottenham fékk rautt spjald,“ sagði Aron. 

„Þeir byrjuðu á flottum frammistöðum en þær hafa ekkert verið rosalega góðar að undanförnu. En þeir fá alltaf þrjú stig og það er það sem skiptir mestu máli í fótbolta. En framhaldið; ég vil aðeins meiri tíma til að ákveða mig.“

Næsti leikur United er gegn Newcastle United á St James' Park annað kvöld.

Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Enski boltinn Manchester United Messan

Tengdar fréttir

„Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“

Arsenal vann 2-1 sigur gegn Chelsea en bæði mörk liðins voru skoruð úr hornspyrnu. Aron Jóhannsson vill sjá topplið ensku úrvalsdeildarinnar taka meiri stjórn á leikjum og skora með öðrum hætti en upp úr hornspyrnum.

„Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“

Tottenham hefur ekki enn unnið deildarleik á árinu 2026 og nálgast nú hratt harða fallbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Sunnudagsmessan vildi heyra í þekktasta Tottenham-stuðningsmanni landsins, Hjálmari Erni Jóhannssyni og fá hans mat á stöðunni.

Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti

Manchester United lenti í miklum vandræðum gegn Crystal Palace en vann að lokum 2-1 sigur, eftir rautt spjald og víti í seinni hálfleiknum. Sigurinn kemur United upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið