Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“

Sindri Sverrisson skrifar
Spjótin beinast að Sir Jim Ratcliffe eftir ummæli hans í garð innflytjenda.
Sir Jim Ratcliffe, hinn umsvifamikli jarðeigandi á Íslandi og einn eigenda Manchester United, hefur sent frá sér yfirlýsingu eftir að ummæli hans um innflytjendur í Bretlandi féllu í grýttan jarðveg.

Yfirlýsingin ber reyndar ekki annað með sér en að Ratcliffe standi við það sem hann sagði en honum „þykir leitt að orðaval sitt hafi móðgað sumt fólk í Bretlandi og Evrópu“.

Hinn 73 ára gamli Ratcliffe hefur verið harðlega gagnrýndur eftir viðtal við Sky News þar sem hann kvartaði yfir áhrifum gríðarlegs fjölda innflytjenda í Bretlandi sem „gert hefðu landið að sinni nýlendu“.

Enska knattspyrnusambandið er samkvæmt heimildum BBC að skoða hvort að ummæli Ratcliffe skaði ímynd fótboltans og séu refsiverð.

Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði ummæli Ratcliffe móðgandi og röng, og að hann ætti að biðjast afsökunar. Fjöldi fleiri stjórnmálamanna hefur gagnrýnt Ratcliffe, auk til að mynda félags múslimskra stuðningsmanna Manchester United.

Þá hafa breskir fjölmiðlar bent á það að Ratcliffe fór með fleipur þegar hann fullyrti að íbúum Bretlands hefði fjölgað um 12 milljónir frá árinu 2020. Hið rétta er að þeim fjölgaði úr 66,7 milljónum í 69,4 milljónir, eða um minna en þrjár milljónir.

Ratcliffe, sem sjálfur er innflytjandi í Mónakó eftir að hafa flutt heimilisfesti sína í skattaparadísina árið 2020, baðst eins og fyrr segir afsökunar á orðavali sínu. Hann sagði hins vegar mikilvægt að ræða um stjórnun innflytjendamála sem ætti að styðja við hagvöxt.

„Tilgangur minn var að leggja áherslu á að stjórnvöld verða að stýra fólksflutningum samhliða fjárfestingu í færni, iðnaði og störfum svo að allir fái notið langtímavelmegunar. Það er afar mikilvægt að við höldum áfram opinskárri umræðu um þær áskoranir sem Bretland stendur frammi fyrir,“ sagði Ratcliffe í yfirlýsingu sinni.

