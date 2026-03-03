Enski boltinn

Ever­ton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United

Aron Guðmundsson skrifar
Dewsbury Hall fagnar marki sínu í kvöld.
Vísir/Getty

Everton og Sunderland unnu sína leiki í 29.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta sem hófst í kvöld. 

Everton tók á móti nýliðum Burnley á Hill Dickinson leikvanginum í Liverpool í kvöld og miðvörðurinn James Tarkowski kom heimamönnum yfir með marki á 32.mínútu. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 60.mínútu þegar að Kiernan Dewsbury-Hall tvöfaldaði forystu Everton og innsiglaði 2-0 sigur liðsins. 

Þetta var annar sigur Everton í röð og er liðið nú í 8.sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 43 stig. Burnley er áfram í 19.sæti með 19 stig, átta stigum frá öruggu sæti. 

Þá vann Sunderland 1-0 sigur á Leeds United þegar að liðið heimsótti Elland Road í kvöld. Habib Diarra skoraði eina mark leiksins fyrir Sunderland úr vítaspyrnu á 70.mínútu. Með sigrinum lyftir Sunderland sér upp í 11.sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Þar er liðið með 40 stig. Leeds United er í 15.sæti með 31 stig. 

Og á Vitality leikvanginum gerðu heimamenn í Bournemouth markalaust jafntefli við Brentford. 

Enski boltinn Everton FC Burnley FC Sunderland AFC Leeds United AFC Bournemouth Brentford FC

