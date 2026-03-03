Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 21:35 Dewsbury Hall fagnar marki sínu í kvöld. Vísir/Getty Everton og Sunderland unnu sína leiki í 29.umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta sem hófst í kvöld. Everton tók á móti nýliðum Burnley á Hill Dickinson leikvanginum í Liverpool í kvöld og miðvörðurinn James Tarkowski kom heimamönnum yfir með marki á 32.mínútu. Þannig stóðu leikar allt þar til á 60.mínútu þegar að Kiernan Dewsbury-Hall tvöfaldaði forystu Everton og innsiglaði 2-0 sigur liðsins. Þetta var annar sigur Everton í röð og er liðið nú í 8.sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 43 stig. Burnley er áfram í 19.sæti með 19 stig, átta stigum frá öruggu sæti. Þá vann Sunderland 1-0 sigur á Leeds United þegar að liðið heimsótti Elland Road í kvöld. Habib Diarra skoraði eina mark leiksins fyrir Sunderland úr vítaspyrnu á 70.mínútu. Með sigrinum lyftir Sunderland sér upp í 11.sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Þar er liðið með 40 stig. Leeds United er í 15.sæti með 31 stig. Og á Vitality leikvanginum gerðu heimamenn í Bournemouth markalaust jafntefli við Brentford. Enski boltinn Everton FC Burnley FC Sunderland AFC Leeds United AFC Bournemouth Brentford FC Mest lesið Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum Fótbolti Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti Hamilton skýtur fast á andstæðinga sína Formúla 1 Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Fótbolti Fleiri fréttir Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Wolves - Liverpool | Rauði herinn marserar inn á Molineux Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Sjá meira