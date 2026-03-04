Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. mars 2026 09:01 Mikel Arteta var aðstoðarmaður Peps Guardiola hjá Manchester City áður en hann tók við Arsenal. Tekst honum að skáka lærimeistaranum og leiða Skytturnar til langþráðs meistaratitils í vor? getty/David Price Baráttan um Englandsmeistaratitilinn nær brátt hámarki. Þegar aðeins tíu umferðir eru eftir af ensku úrvalsdeildinni berjast Arsenal og Manchester City um titilinn. Skytturnar hafa verið á toppi ensku úrvalsdeildarinnar nær allt tímabilið og eru í leit að sínum fyrsta Englandsmeistaratitli í rúmlega tuttugu ár á meðan City-menn freista þess að verða meistarar í sjöunda sinn á síðustu tíu árum. Arsenal hefur verið á toppi ensku úrvalsdeildarinnar síðan í 7. umferð. Þegar þetta er skrifað er liðið með fimm stiga forskot á City sem á leik til góða. Arsenal á eftir að spila níu deildarleiki en City tíu en liðin mætast á Etihad 18. apríl. Stuðningsmenn liðanna og aðdáendur enska boltans hafa eflaust margir sett hring um utan um þessa dagsetningu á dagatalinu enda ráða úrslit leiksins eflaust miklu um hvort til höfuðborgarinnar eða Manchester. Þetta er ekki eini leikur liðanna á næstunni en þau eigast við á Wembley í úrslitaleik deildabikarsins 22. mars. Þá er ekki loku fyrir það skotið að Arsenal og City mætist í bikarkeppninni og/eða Meistaradeild Evrópu áður en tímabilinu lýkur. Arsenal hefur endað í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar undanfarin þrjú ár. Tímabilin 2022-23 og 2023-24 varð City meistari og á síðasta tímabili stóð Liverpool uppi sem sigurvegari. City varð enskur meistari fjögur ár í röð (2021-24) en þurfti að sjá á eftir titlinum til Liverpool í fyrra.getty/Visionhaus Arsenal hefur ekki orðið enskur meistari síðan liðið fór ósigrað í gegnum úrvalsdeildina tímabilið 2003-04 og þar á bæ þykir biðin eftir Englandsmeistaratitli orðin ansi löng. Á meðan hefur City sex sinnum orðið Englandsmeistari undir stjórn Peps Guardiola síðasta áratuginn og alls átta sinnum síðan núverandi eigendur félagsins keyptu það fyrir átján árum. Öðrum en stuðningsmönnum Arsenal finnst gaman að pota í liðið vegna titlabiðarinnar og ítrekaðra silfurverðlauna undanfarin ár. Umræðan um að Arsenal væri að renna á rassinn varð sérstaklega hávær eftir að liðið henti frá sér tveggja marka forskoti og varð að gera sér jafntefli gegn botnliði Wolves að góðu, 2-2. Arsenal missteig sig gegn Wolves en hefur unnið báða deildarleiki sína síðan þá.getty/Catherine Ivill Arsenal svaraði þessum vonbrigðaúrslitum með því að vinna tvo Lundúnaslagi; 1-4 gegn Tottenham og 2-1 gegn Chelsea. Bæði mörk Arsenal í leiknum gegn Chelsea á sunnudaginn komu eftir hornspyrnur. Alls hefur liðið skorað sextán mörk eftir horn í vetur sem er jöfnun á meti í ensku úrvalsdeildinni. Ekki eru allir á eitt sáttir með aukið vægi fastra leikatriða í ensku úrvalsdeildinni en Arsenal-menn láta sér fátt um finnast enda eru þeir gríðarlega skilvirkir í þessum þætti leiksins. Klippa: Öll sigurmörk Arsenal eftir hornspyrnur Öfugt við Arsenal fór City nokkuð rólega af stað á þessu tímabili, tapaði tveimur af fyrstu þremur deildarleikjum sínum og fjórum af fyrstu tólf. City fékk svo aðeins þrjú stig úr fyrstu fjórum leikjum sínum á þessu ári en eftir 2-0 tap fyrir Manchester United 17. janúar hafa strákarnir hans Guardiola náð í sextán stig af þeim átján sem í boði hafa verið. City keypti tvo sterka leikmenn í janúarglugganum; Antoine Semenyo frá Bournemouth og svo Marc Guéhi, fyrirliða Crystal Palace. Sá fyrrnefndi hefur skorað fjögur mörk og lagt upp eitt í sjö deildarleikjum í ljósbláa búningnum. Á meðan hefur City ekki tapað leik með Guéhi í vörninni og aðeins fengið á sig fjögur mörk í deildarleikjunum sex sem hann hefur spilað og haldið hreinu í þrígang. Antoine Semenyo skorar eina markið í leik Leeds United og City á laugardaginn.getty/Danny Lawson Erling Haaland fór hamförum fyrir áramót en Norðmaðurinn hefur aðeins skorað þrjú deildarmörk eftir áramót. Því hefur framlag Semenyos verið kærkomið en hann er þriðji markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar með fjórtán mörk. Haaland trónir á toppi markalistans með 22 mörk en auk þess hefur hann gefið sjö stoðsendingar, líkt og Rayan Cherki. Sænski framherjinn Viktor Gyökeres er markahæsti leikmaður Arsenal í deildinni með tíu mörk. Alls hafa sextán leikmenn liðsins skorað í deildinni í vetur og þá hafa andstæðingar Arsenal skorað fjögur sjálfsmörk gegn þeim. Viktor Gyökeres í baráttu við Jérémy Doku í fyrri deildarleik Arsenal og City sem endaði með 1-1 jafntefli.getty/Justin Setterfield Sem fyrr sagði hefur City notið mikillar velgengni síðan Guardiola tók við liðinu sumarið 2016. Eitt af því sem hefur einkennt City síðasta áratuginn er hversu vel liðið klárar tímabil. Hvað eftir annað hefur City farið á mikið flug undir lok tímabila og gert fá mistök á endasprettinum. Frá því Guardiola tók við City hefur liðið aldrei fengið minna en 21 stig í síðustu tíu umferðunum í ensku úrvalsdeildinni. Tímabilið 2018-19 fékk liðið fullt hús stiga í síðustu tíu leikjunum og tímabilið 2022-23 náði það í 28 stig. Árangur City í síðustu tíu umferðunum síðan Guardiola tók við (30 stig í boði) 2016-17 - 21 stig 2017-18 - 25 stig 2018-19 - 30 stig 2019-20 - 24 stig 2020-21 - 21 stig 2021-22 - 24 stig 2022-23 - 25 stig 2023-24 - 28 stig 2024-25 - 24 stig Mikil þekking og reynsla af titilbaráttu er í leikmannahópi City þrátt fyrir að talsverðar breytingar hafi orðið á honum milli ára. Þegar litið er á pappírinn fræga virðist Arsenal eiga „þægilegri“ leiki eftir. Fyrir utan leikinn gegn City mætir Arsenal, það sem eftir lifir tímabils, ekki liði sem er núna meðal þeirra sjö efstu í ensku úrvalsdeildinni. Deildarleikirnir sem Arsenal á eftir 4. mars: Brighton - Arsenal 14. mars: Arsenal - Everton 11. apríl: Arsenal - Bournemouth 18. apríl: Man City - Arsenal 25. apríl: Arsenal - Newcastle 2. maí: Arsenal - Fulham 9. maí: West Ham - Arsenal 17. maí: Arsenal - Burnley 24. maí: Crystal Palace - Arsenal City á hins vegar eftir að mæta Chelsea á útivelli og Aston Villa á heimavelli auk leiksins gegn Arsenal. Í lokaumferðinni, 24. maí, sækir Arsenal Palace heim á meðan City og Villa eigast við á Etihad. Deildarleikirnir sem City á eftir 4. mars: Man City - Nottingham Forest 14. mars: West Ham - Man City 11. apríl: Chelsea - Man City 18. apríl: Man City - Arsenal 25. apríl: Burnley - Man City 2. maí: Everton - Man City 9. maí: Man City - Brentford 17. maí: Bournemouth - Man City 24. maí: Man City - Aston Villa Ekki er komin dagsetning á leik Man City og Crystal Palace Bæði Arsenal og City eiga leiki í kvöld. Arsenal sækir Brighton, sem hefur unnið tvo leiki í röð, heim á meðan City fær Nottingham Forest, sem er í harðri fallbaráttu, í heimsókn. Rætt hefur verið um að Guardiola gæti kvatt City eftir þetta tímabil. Hvort sem það reynist rétt eða ekki vill hann eflaust bæta enn við magnaða afrekaskrá sína. Á meðan leitast Arteta við að binda endi á 22 ára bið Arsenal eftir Englandsmeistaratitli. Spánverjarnir voru áður samherjar hjá City en eru núna andstæðingar í kapphlaupinu um Englandsmeistaratitilinn. Hvor þeirra kemur fyrr í mark? Leikur Brighton og Arsenal hefst klukkan 19:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport 3. Leikur Manchester City og Nottingham Forest hefst einnig klukkan 19:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport 5. Hægt verður að fylgjast með öllum leikjum kvöldsins í einu í Doc Zone sem hefst klukkan 19:10 á Sýn Sport. 