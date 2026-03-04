Jack Fletcher, leikmaður Manchester United, hefur verið dæmdur í sex leikja bann vegna hómófóbískra ummæla í garð mótherja.
Fletcher, sem er sonur Darrens Fletcher, fyrrverandi leikmanns og núverandi þjálfara hjá United, var rekinn af velli í 5-2 sigri á Barnsley í bikarkeppni U-21 ára liða í október síðastliðnum.
Þá lá ekki fyrir af hverju Fletcher fékk rauða spjaldið. Enska knattspyrnusambandið hefur nú staðfest að hann hafi verið rekinn út af fyrir að kalla mótherja hommastrák.
„Ég biðst innilegrar afsökunar á þeim meiðandi ummælum sem ég lét falla í hita leiksins,“ sagði Fletcher. „Ég er fullmeðvitaður um að slík ummæli eru óásættanleg og ég baðst afsökunar strax eftir leikinn.“
Tvíburabróðir Jacks, Tyler, spilaði einnig leikinn gegn Barnsley. Faðir þeirra var svo í stúkunni. Samkvæmt skriflegu svari Jacks til enska knattspyrnusambandsins hafði mótherjinn talað ítrekað um þá feðga á meðan leik stóð sem reitti hann til reiði. Þá hafði sami mótherji hrint Jack og traðkað á hásin hans fyrr í leiknum.
Jack, sem er átján ára, hefur leikið þrjá leiki fyrir aðallið United.
Darren Fletcher er þjálfari U-18 ára liðs United og stýrði aðalliðinu í tveimur leikjum eftir að Ruben Amorim var rekinn.