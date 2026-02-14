Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg

Framherjinn Guðmundur Magnússon hefur gert samning við Njarðvíkinga og ætlar með liðinu upp í efstu deild.
Guðmundur kemur til Njarðvíkur frá uppeldisfélaginu Fram en hann er einn leikja- og markahæsti leikmaður í sögu félagsins.
Guðmundur fór á láni til Breiðabliks á síðasta tímabili en á sínum ferli hefur hann einnig leikið fyrir Víking Ólafsvík, HK, Keflavík, ÍBV og Grindavík. Alls á hann að baki 310 meistaraflokksleiki og hefur skorað 98 mörk.
„Það tók mig smá tíma að finna út úr því hvað ég vildi gera. Davíð [Smári Lamude] hringir í mig í janúar og þá fannst mér það aldrei vera spurning um að taka slaginn“ sagði Guðmundur í viðtali við Stefán Árna Pálsson um skipti sín til Njarðvíkur.
Njarðvík hefur verið nálægt því að komast upp í Bestu deildina á síðustu tímabilum og stefnir á að stíga skrefið upp í sumar.
„Já. Það er verið að reyna að sækja reynslumikla leikmenn, þetta eru töluverðar breytingar á hópnum og það er verið að taka inn leikmenn með reynslu úr efstu deild. Mér skilst á þjálfaranum að það hafi vantað smá pung í þetta á síðasta ári, til að klára þetta, þannig að vonandi komum við bara með það inn.“
Njarðvíkingar hafa notið mikils liðsstyrk frá Vestfjörðum milli tímabila. Fyrrum þjálfari Vestra, Davíð Smári Lamude, er tekinn við störfum og tók með sér tvo lykilleikmenn úr bikarmeistaraliði síðasta tímabils, markmanninn Guy Smit og miðvörðinn Eið Aron Sigurbjörnsson.
„Davíð býr bara til þetta Vestra-dynasty sem var, kemur þeim upp og býr til hörkulið. Þessir tveir voru máttarstólpar í því og vonandi koma þeir með það með sér að vestan“ sagði Guðmundur um nýjan þjálfara sinn og liðsfélaga.
Eftir farsælan tíma hjá Vestra tekur Davíð Smári við liði Njarðvíkur í Lengjudeildinni í fótbolta sem var ekki langt frá því að tryggja sig upp í Bestu deildina á nýafstöðnu tímabili. Hann er óhræddur við að leggja spilin á borðið varðandi markmið sitt með liðið á því næsta.
Eiður Aron Sigurbjörnsson hefur skrifað undir eins árs samning við knattspyrnudeild Njarðvíkur og mun spila með liðinu í Lengjudeildinni á næsta tímabili. Hann er fyrsti leikmaðurinn sem nýráðinn þjálfari liðsins, Davíð Smári Lamude, fær til félagsins.