Er Thomas Frank sá versti?

Sérfræðingar Messunnar ræddu um danska þjálfarann Thomas Frank sem nú hefur verið rekinn frá Tottenham, eftir innan við átta mánuði í starfi.
Þeir Aron Jóhannsson og Albert Brynjar Ingason færðu rök fyrir því að Frank væri versti stjóri sem Tottenham hefði haft, að minnsta kosti í langan tíma, og það er spurning hvernig liðinu mun nú vegna undir stjórn Króatans Igors Tudor sem mun vera að taka við liðinu út tímabilið.
Tudor tekur við Tottenham í aðeins fimm stiga fjarlægð frá fallsæti.
„Þeir eru að „outperforma“ XG-ið sitt og eru samt í þessari stöðu. Þannig að þeir eiga ekkert inni. Þeir geta sem sagt ekki einu sinni rýnt í gögnin og sagt að þeir eigi að vera á betri stað. „Við erum að spila illa en við eigum að vera ennþá neðar!““
Ríkharð Óskar Guðnason, sem stýrði þættinum, benti þá á að margir hefðu stýrt Tottenham í gegnum árin og spurði hvort að Frank væri sá versti:
„Já, klárlega ef þú horfir út tölfræðina og allt það. En hann er líka að díla við að ellefu byrjunarliðsmenn séu meiddir. Það spilar alveg inn í,“ sagði Aron og rifjaði svo upp viðtal við Frank frá því að hann var að taka við Tottenham, þar sem Daninn talaði um að vilja síður sjá skot utan teigs.
„Hann hljómar ekkert sem rosalega skemmtilegur þjálfari. Og maður hefur séð það eiginlega frá byrjun tímabilsins að leikmenn standa ekki við bakið á honum.“
Í því sambandi má rifja upp þegar Djed Spence og Micky van de Ven hreinlega hundsuðu Frank eftir tap gegn Chelsea fyrr á leiktíðinni:
„Þetta var eftir skelfilega frammistöðu gegn Chelsea. Þeir töpuðu bara 0-1 en hefðu átt að tapa svona 0-4. Og þegar Djed Spence af öllum, sem hefur ekki verið í neinu hlutverki þarna og á enga inneign fyrir svona stælum, er farinn að ignora þjálfarann þá er það auðvitað mikið áhyggjuefni,“ sagði Albert.
