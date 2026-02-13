Tudor tekur við Tottenham Sindri Sverrisson skrifar 13. febrúar 2026 14:07 Igor Tudor stýrði síðast liði Juventus. Getty/Elianton Tottenham Hotspur hefur fundið stjóra til að taka við af Thomas Frank sem var rekinn í þessari viku. Hinn 47 ára gamli Króati Igor Tudor tekur við Tottenham en það er þó aðeins til bráðabirgða, að minnsta kosti til að byrja með. Frá þessu greindi íþróttafréttamaðurinn virti David Ornstein í The Athletic í dag. 🚨 Tottenham Hotspur reach verbal agreement with Igor Tudor to become interim head coach. 47yo Croatian set to join #THFC on contract to end of season; no permanent option. Arrives with big-club experience. Process led by Venkatesham & Lange @TheAthleticFC https://t.co/mhne30c4jU— David Ornstein (@David_Ornstein) February 13, 2026 Samningur Tudors gildir til loka þessarar leiktíðar og er ekki með neinni klásúlu um að hann verði í framhaldinu stjóri Tottenham til frambúðar. Tudor stýrði síðast liði Juventus, þar sem hann gerði garðinn frægan sem leikmaður á sínum tíma, en var rekinn þaðan í október, eftir rétt rúmlega hálft ár í starfi. Áður stýrði hann Lazio, Hellas Verona og Udinese einnig á Ítalíu, með viðkomu hjá Marseille 2022-23, en staldraði hvergi lengi við. Tudor tekur við Tottenham í afar krefjandi stöðu í ensku úrvalsdeildinni, í 16. sæti og aðeins fimm stigum fyrir ofan West Ham sem er í fallsæti en hefur verið á talsvert miklu flugi. Tottenham er hins vegar einnig komið í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu. Fyrsti leikur Tottenham undir stjórn Króatans verður ekki fyrr en 22. febrúar en það verður sannkallaður stórleikur við erkifjendurna í Arsenal. Leikið er í enska bikarnum um helgina og þar féll Tottenham út gegn Aston Villa strax í 3. umferð. Enski boltinn Tottenham Hotspur Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport Þjálfari rekinn heim af Ólympíuleikunum fyrir fyllerí Sport Ólympíugull og bónorð á sömu Ólympíuleikum Sport Áfrýjar brottvísun af Ólympíuleikunum til Íþróttadómstólsins Sport Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Fótbolti Tudor tekur við Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Sjá meira