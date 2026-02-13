Enski boltinn

Tudor tekur við Tottenham

Sindri Sverrisson skrifar
Igor Tudor stýrði síðast liði Juventus.
Tottenham Hotspur hefur fundið stjóra til að taka við af Thomas Frank sem var rekinn í þessari viku.

Hinn 47 ára gamli Króati Igor Tudor tekur við Tottenham en það er þó aðeins til bráðabirgða, að minnsta kosti til að byrja með.

Frá þessu greindi íþróttafréttamaðurinn virti David Ornstein í The Athletic í dag.

Samningur Tudors gildir til loka þessarar leiktíðar og er ekki með neinni klásúlu um að hann verði í framhaldinu stjóri Tottenham til frambúðar.

Tudor stýrði síðast liði Juventus, þar sem hann gerði garðinn frægan sem leikmaður á sínum tíma, en var rekinn þaðan í október, eftir rétt rúmlega hálft ár í starfi. Áður stýrði hann Lazio, Hellas Verona og Udinese einnig á Ítalíu, með viðkomu hjá Marseille 2022-23, en staldraði hvergi lengi við.

Tudor tekur við Tottenham í afar krefjandi stöðu í ensku úrvalsdeildinni, í 16. sæti og aðeins fimm stigum fyrir ofan West Ham sem er í fallsæti en hefur verið á talsvert miklu flugi. Tottenham er hins vegar einnig komið í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu.

Fyrsti leikur Tottenham undir stjórn Króatans verður ekki fyrr en 22. febrúar en það verður sannkallaður stórleikur við erkifjendurna í Arsenal. Leikið er í enska bikarnum um helgina og þar féll Tottenham út gegn Aston Villa strax í 3. umferð.

