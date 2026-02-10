Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Samúel Karl Ólason skrifar 10. febrúar 2026 15:00 Ísraelskur hermaður á Gasaströndinni. Ísraelar halda rúmlega helmingi svæðisins. EPA/ATEF SAFADI Forsvarsmenn ísraelska hersins eru sagðir leggja drögin að nýrri innrás á Gasaströndina. Ráðamenn í Ísrael telja ólíklegt að leiðtogar Hamas-samtakanna muni samþykkja að leggja niður vopn og því þurfi að gera það með valdi. Að minnsta kosti sjö Palestínumenn hafa fallið í árásum Ísraela í dag. Fjöldi fólks hefur dáið í ítrekuðum árásum Ísraela á Gasaströndina frá því vopnahlé tók þar gildi fyrir um fjórum mánuðum síðan. Íbúar búa við verulega bágar aðstæður en ný innrás myndi þó auka á þjáningar þeirra til muna. Ísraelar hafa meinað erlendum blaðamönnum um aðgang að Gasaströndinni og sett takmarkanir á starfsemi hjálparsamtaka þar, samkvæmt AL Jazeera. Philippe Lazzarini, yfirmaður Palestínuaðstoðar Sameinuðu þjóðanna, gagnrýndi ráðamenn í Ísrael vegna þessa fyrr í dag. Independent foreign journalists are denied access to Gaza. So are humanitarian workers reporting about the plight of the population & human rights abuses.Journalists should not have to turn to the courts to defend basic media freedoms.And humanitarian organisations + their…— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2026 Vopnahléssamkomulagið sem gert var í október felur í sér að Hamas-liðar leggi niður vopn. Jared Kushner, tengdasonur og ráðgjafi Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, sagði frá því í síðasta mánuði þegar hann kynnti sýn sína fyrir framtíð Gasastrandarinnar, að lítið yrði gert þar til búið væri að afvopna Hamas. Sjá einnig: Draumur Trumps um „Rivíeru Mið-Austurlanda“ lifir enn Kushner sagði einnig að ef ekki tækist að afvopna Hamas-liða væri engin önnur áætlun á borðinu. Bæði Trump og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hafa ítrekað að Hamas-liðar verði að leggja niður vopn. Trump hefur hótað leiðtogum samtakanna verði það ekki gert. Lík einna Palestínumannanna sem féllu í árásum Ísraela í dag, flutt í líkhús á Gasaströndinni.AP/Abdel Kareem Hana Umfangsmeiri árásir en áður Times of Israel sagði frá því í dag að ráðamenn í Ísrael hefðu ekki mikla trú á því að leiðtogar Hamas myndu samþykkja það að leggja niður vopn. Ísraelar þurfi að gera það sjálfir og hafa herforingjar unnið að því að þróa áætlun fyrir slíka hernaðaraðgerð. Ísraelar eru einnig sagðir óttast það að Hamas-samtökin muni ná fyrri styrk sínum á nýjan leik, verði samtökunum leyft að starfa áfram á Gasaströndinni. Í frétt TOI er vísað til þess að háttsettur embættismaður sagði í síðasta mánuði að það yrði sífellt líklegra að ísraelskir hermenn yrðu að afvopna Hamas. Þá sagði sá að slík aðgerð væri möguleg en hún myndi líklega taka mörg ár. Hefjist átök að nýju þykir líklegt að árásir Ísraela verði jafnvel umfangsmeiri en áður, þar sem engir ísraelskir gíslar eru eftir á Gasaströndinni. Forsvarsmenn hersins hafa áður sagt að frá því í október 2023, þegar árásir Ísraela hófust, hafi mið verið tekið af því að gíslar væru á Gasaströndinni. Þá er búist við því að ísraelskir hermenn myndu fara inn á svæði Gasastrandarinnar þar sem þeir hafa ekki farið áður. Það eru svæði þar sem gíslum var haldið áður og á þau svæði hafa fjölmargir Palestínumenn leitað, eftir að hafa neyðst til að flýja heimili sín. Eins og staðan er núna halda ísraelskir hermenn um 53 prósentum af Gasaströndinni og rúmar tvær milljónir Palestínumanna halda til á hinum hlutum hennar. Afstaða Trumps gagnvart nýrri innrás er þó ekki ljós. Hann hefur ítrekað lýst yfir stolti sínu af því að hafa komið á vopnahléi á Gasaströndinni, þó það þyki ekki sérlega gott, og ný innrás myndi mögulega kollvarpa ætlunum hans um uppbyggingu þar. Hann hefur þó sagt að hann myndi styðja innrás ef Hamas-liðar leggja ekki niður vopn. Afvopnun Hamas sé skilyrði þess að farið verði í annan fasa vopnahlésins á Gasa. 29. desember 2025 23:27 