Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann

Embættismenn úr Hvíta húsinu eru sagðir hafa ítrekað við ísraelsk stjórnvöld þá afstöðu Trump forseta að Ísraelar megi ekki innlima Vestubakkann eins og virðist stefna í að verði gert.
Ísraelsk stjórnvöld kynntu nýjar áætlanir á sunnudaginn var sem, komi þær til framkvæmda, myndu gera ísraelskum ríkisborgurum auðveldara fyrir að kaupa land á Vesturbakkanum, sem að mestu er nú byggður Palestínumönnum þótt svæðið sé hernumið af Ísraelum.
Nú þegar búa fleiri en fimmhundruð þúsund Ísraelar á Vesturbakkanum í byggðum sem alþjóðasamfélagið lítur á sem ólöglegar. Þrjár milljónir Palestínumanna búa síðan einnig á svæðinu. Bretar hafa hvatt Ísraela til að láta af þessum áætlunum og nú hefur Trump Bandaríkjaforseti bæst í þann hóp.
Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels mun hitta Trump á morgun þar sem þessi mál verða vafalaust rædd.