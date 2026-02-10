Erlent

Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Ísralear sækja í æ ríkari mæli inn á Vesturbakkann og háværar raddir þar í landi tala fyrir því að hann verði innlimaður í Ísraelsríki. 
Ísralear sækja í æ ríkari mæli inn á Vesturbakkann og háværar raddir þar í landi tala fyrir því að hann verði innlimaður í Ísraelsríki.  AP Photo/Ohad Zwigenberg

Embættismenn úr Hvíta húsinu eru sagðir hafa ítrekað við ísraelsk stjórnvöld þá afstöðu Trump forseta að Ísraelar megi ekki innlima Vestubakkann eins og virðist stefna í að verði gert.

Ísraelsk stjórnvöld kynntu nýjar áætlanir á sunnudaginn var sem, komi þær til framkvæmda, myndu gera ísraelskum ríkisborgurum auðveldara fyrir að kaupa land á Vesturbakkanum, sem að mestu er nú byggður Palestínumönnum þótt svæðið sé hernumið af Ísraelum.

Nú þegar búa fleiri en fimmhundruð þúsund Ísraelar á Vesturbakkanum í byggðum sem alþjóðasamfélagið lítur á sem ólöglegar. Þrjár milljónir Palestínumanna búa síðan einnig á svæðinu. Bretar hafa hvatt Ísraela til að láta af þessum áætlunum og nú hefur Trump Bandaríkjaforseti bæst í þann hóp.

Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels mun hitta Trump á morgun þar sem þessi mál verða vafalaust rædd.

