Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Árni Sæberg skrifar 2. mars 2026 13:40 Eldurinn logar í iðnaðarbili í Hafnarfirði. Sveinn Bjarki Þórarinsson Slökkviliðsmenn af öllum slökkviliðsstöðvum höfuðborgarsvæðisins vinna nú að því að ráða niðurlögum elds í iðnaðarbili að Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. Þetta segir vakthafandi varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá brunanum. Hann segir að talsverður eldur hafi verið í húsnæðinu þegar slökkvilið bar að garði en verið sé að slá á eldinn. Slökkviliðsmenn komist ekki inn í húsnæðið vegna hita og unnið sé að því að slökkva eldinn utan frá. Þá segir hann að að svo stöddu sé ekki talin hætta á að eldurinn dreifi sér í nærliggjandi hús en slökkviliðsmenn vinni að því að verja þau. Veistu meira um málið? Áttu myndir frá brunanum eða störfum slökkviliðs? Við tökum við ábendingum hér. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu er á vettvangi.Aron Freyr Leifsson Slökkvilið Hafnarfjörður Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Innlent Fleiri fréttir Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Flaggað í hálfa stöng vegna andláts Davíðs Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Sjá meira