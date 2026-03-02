Innlent

Allt til­tækt lið slekkur eld í Hafnar­firði

Árni Sæberg skrifar
Eldurinn logar í iðnaðarbili í Hafnarfirði.
Sveinn Bjarki Þórarinsson

Slökkviliðsmenn af öllum slökkviliðsstöðvum höfuðborgarsvæðisins vinna nú að því að ráða niðurlögum elds í iðnaðarbili að Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði.

Þetta segir vakthafandi varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá brunanum.

Hann segir að talsverður eldur hafi verið í húsnæðinu þegar slökkvilið bar að garði en verið sé að slá á eldinn. Slökkviliðsmenn komist ekki inn í húsnæðið vegna hita og unnið sé að því að slökkva eldinn utan frá. Þá segir hann að að svo stöddu sé ekki talin hætta á að eldurinn dreifi sér í nærliggjandi hús en slökkviliðsmenn vinni að því að verja þau.

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu er á vettvangi.Aron Freyr Leifsson
Slökkvilið Hafnarfjörður

