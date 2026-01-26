Hafa fundið lík síðasta gíslsins á Gasa Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 26. janúar 2026 14:22 Það eru ekki aðeins ísraelskir gíslar sem látið hafa lífið á Gasa undanfarna mánuði og ár. Þúsundir Palestínumanna, meðal annars börn og óbreyttir borgarar, hafa fallið í árásum Ísraels á Gasa eftir blóðuga hryðjuverkaárás Hamas á Ísrael þann 7. október 2023 og fjölmargir hafa misst heimili sín. AP/Jehad Alshrafi Ísraelski herinn segist hafa endurheimt líkamsleifar síðasta gíslsins sem enn var saknað á Gasa eftir hryðjuverkaárás og gíslatökur Hamas í október 2023. Nokkuð umfangsmikil leit hafði staðið yfir að Ran Gvili, sem var sá síðasti sem enn var saknað eftir að samkomulag um vopnahlé milli Ísraela og Hamas tók gildi í október síðastliðnum. Hamas hafði skuldbundið sig til að skila öllum þeim gíslum, lífs eða liðnum, sem enn voru í hald á Gasa innan þriggja sólarhringa frá því að vopnahléið tók gildi. Tuttugu gíslum sem voru á lífi, auk líkamsleifa 27 til viðbótar var skilað, en undanfarnar vikur hafa Hamas-liðar sagt að ekki hafi tekist að finna Gvili að því er BBC greinir frá. Í gær sögðust ísraelsk stjórnvöld ætla að opna á ný landamæri Gasa að Egyptalandi þegar aðgerðum væri lokið við leitina að Gvili. Líkt og Vísir greindi frá í morgun hefur fjölskylda Gvili þrýst á Benjamín Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, um að hefja ekki annan fasa vopnahlésins fyrr en líkamsleifar lögreglumannsins hafa skilað sér en Bandaríkjamenn höfðu þegar lýst því yfir að fyrsta fasa væri lokið. Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Kona þungt haldin og sjö hundar hennar brunnu inni Innlent „Þurfum að búa við það á meðan að vera með þennan ofbeldissegg“ Innlent Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Konur hafi þurft að afgreiða áttatíu vændiskaupendur á þremur dögum Innlent Svarar gagnrýni vegna umdeildra gistihýsa í Skaftafelli Innlent Tekur ekki undir greiningu Heiðu Bjargar um konur í Samfylkingunni Innlent Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Erlent Gríðarleg andstaða við lagareldisdrög Hönnu Katrínar Innlent Ungir Sjálfstæðismenn fengu áfengi í ferð með Vilhjálmi og fóru svo á kjörstað Innlent Faðirinn í hungurverkfalli í lokaðri móttökustöð og móðirin ein með börnin Innlent Fleiri fréttir Börnin heima þegar móðir þeirra var stungin til bana Flugferðum aflýst og hvatt til heimavinnu vegna snjókomu Leita að líkamsleifum síðasta gíslsins Morðið á Pretti gagnrýnt úr ólíklegustu áttum Skotinn til bana: Myndefnið þvert á orð ráðherrans Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Annar maður skotinn til bana af ICE Hótar að setja hundrað prósenta toll á Kanada „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Tugþúsundir mótmæltu ICE Funda um frið í skugga banvænna árása næturinnar Ungur drengur látinn eftir hákarlaárás Grinch siglt til hafnar í Marseille Ólympíufarinn eftirlýsti gómaður eftir áratug á flótta Bein útsending: Þorgerður ávarpar mannréttindaráðið vegna Íran Viðurkenna loks, fyrir mistök, að Úkraínumenn hafi sökkt Moskvu Repúblikanar leita aftur á náðir Musks Leysir upp þingið og boðar til kosninga í Japan Sex særðir eftir hnífaárás á mótmælum í Antwerpen Rússar, Úkraínumenn og Bandaríkjamenn funda í fyrsta sinn við sama borð Trump fer í fýlu og dregur boð sitt til Carney til baka „Við getum gert það sem við viljum“ Viti ekki hvað er í samningi NATO sem semji ekki fyrir hönd Grænlands Frakkar riðu á vaðið og tóku skuggaskip Rússa Sendi Evrópu tóninn: „Þú mótar ekki nýja heimsmynd með eintómum orðum“ Draumur Trumps um „Rivíeru Mið-Austurlanda“ lifir enn Samkomulagið sem ekkert samkomulag er um Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Trump kynnti friðarráðið Sýknaður af ásökunum um aðgerðaleysi þegar nítján börn dóu Sjá meira