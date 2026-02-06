Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Aron Guðmundsson skrifar 6. febrúar 2026 21:35 Frá leik Breiðabliks í Sambandsdeild Evrópu undir lok síðasta árs Pawel Cieslikiewicz Fjórir leikir voru á dagskrá A-deildar Lengjubikars karla í fótbolta í kvöld. Fylkir hafði betur gegn ungu liði Breiðabliks og FH valtaði yfir Þrótt Reykjavík. Í riðli tvö tók Afturelding á móti Gróttu á Malbiksstöðinni að Varmá. Bæði lið leikja í Lengjudeildinni á komandi tímabili og það var Afturelding sem hafði betur í kvöld, 2-0. Bæði mörk heimamanna skoraði Óðinn Bjarkason en hann gekk í raðir Aftureldingar frá KR undir lok síðasta árs eftir að hafa varið síðasta tímabili hjá ÍR. Afturelding er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína í Lengjubikarnum en liðið lagði ÍA að velli í fyrstu umferðinni. Grótta er enn án stiga. Börðust síðast á Laugardalsvelli Í riðli eitt tóku Keflvíkingar, sem leika í Bestu deildinni á komandi tímabili, á móti Lengjudeildar liði HK í Nettóhöllinni en þetta eru einmitt liðin sem mættust í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni á Laugardalsvelli á síðasta ári. Þar hafði Keflavík betur. Í leik kvöldsins var það HK sem leiddi með tveimur mörkum, 0-2, í hálfleik eftir mörk frá Arnþóri Ara Atlasyni og Dominik Radic. En heimamenn náðu að svara fyrir sig með mörkum frá Marin Mudrazija og Eiði Orra Ragnarssyni í seinni hálfleik og endaði leikurinn með 2-2 jafntefli. Þetta var fyrsta stig beggja liða í riðlinum, um fyrsta leik HK var að ræða í Lengjubikarnum þetta árið en Keflavík hafði lotið í lægra haldi gegn Stjörnunni í fyrstu umferð. Markalaust í Dalnum Þá voru tveir leikir á dagskrá fjórða riðils. Á AVIS-vellinum í Laugardalnum tóku heimamenn í Þrótti Reykjavík á móti Bestu deildar liði FH. Þar raðaði liðið úr Hafnarfirði inn mörkum í leik sem endaði 7-0 FH í vil. Adolf Daði Birgisson kom FH á bragðið snemma leiks og í kjölfarið fylgdi þrenna frá Gils Gíslasyni. Kári Kristjánsson bætti við fjórða marki FH og það gegn sínu gamla liði. Mörk frá Benjamín Bæring Þórissyni og Arnóri Borg Guðjohnsen undir lok leiks innsigluðu svo sjö marka sigur FH sem nælir þar með í þrjú stig í sínum fyrsta leik. Þróttur er með sama stigafjölda en hefur leikið tvo leiki. Liðið vann Leikni í fyrstu umferð. Ungum Blikum teflt fram Í sama riðli hafði Fylkir betur gegn Breiðabliki, 3-0. Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks tefldi fram afar ungu liði í kvöld, kærkomin reynsla fyrir ungu stráka félagsins en þeir leikmenn sem eru vanalega í hóp hjá liðinu voru utan hóps í kvöld. Síðasta tímabil var langt hjá Blikum sökum þátttöku liðsins í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar og rennur inn í yfirstandandi undirbúningstímabil fyrir komandi tímaibl Það var Theodór Ingi Óskarsson sem kom Fylki yfir með marki á 20.mínútu. Tvenna frá Guðmundi Tyrfingssyni innsiglaði síðan sigur Fylkis sem sótti sigur í sínum fyrsta leik í Lengjubikarnum þetta árið. Lengjubikar karla Afturelding Grótta Breiðablik Fylkir HK Keflavík ÍF Þróttur Reykjavík FH 