Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Tottenham beit frá sér en Bayern München kjöldróg Ítalana

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Xavi Simons fagnar öðru marka sinna fyrir Tottenham í kvöld. Getty/Dennis Agyeman

Atletico Madrid og Bayern München tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld. Bæjarar unnu með mjög sannfærandi hætti en Atletico lifði á góðum úrslitum í fyrri leiknum.

Tottenham sýndi allt annan og mun betri leik en í fyrri leiknum á Spáni og náði að landa 3-2 sigri á móti Atletico Madrid í kvöld. Spánverjarnir unnu fyrri leikinn 5-2 og fóru því áfram, 7-5 samanlagt.

Þetta var fyrsti sigur Tottenham undir stjórn Króatans Igor Tudor og liðið fylgdi eftir góðu jafntefli á móti Liverpool á Anfield um síðustu helgi.

Tottenham var 1-0 yfir í hálfleik eftir að Randal Kolo Muani skallaði inn fyrirgjöf Mathys Tel á 30. mínútu. Julián Álvarez jafnaði metin í upphafi seinni hálfleiks eftir sendingu frá Ademola Lookman.

Xavi Simons kom Tottenham aftur yfir á 52. mínútu með laglegu langskoti en Dávid Hancko jafnaði metin á 75. mínútu þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Julián Álvarez.

Tottenham-menn hættu ekki og komust yfir í þriðja sinn þegar Xavi Simons skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma eftir að hafa fiskað vítið sjálfur.

Atletico Madrid tapaði leiknum en komst áfram og mætir Barcelona í átta liða úrslitunum.

Bayern München vann samanlagt 10-2 á móti ítalska liðinu Atalanta. Þýska stórliðið vann fyrri leikinn 6-1 á Ítalíu og fylgdi því eftir með 4-1 sigri.

Yfirburðirnir voru algjörir í þessum leik alveg eins og þeim fyrr. Harry Kane skoraði fyrsta markið úr vítaspyrnu sem hann fékk að endurtaka og bætti síðan við öðru marki á 54. mínútu.

Hinn ungi Lennart Karl skoraði þriðja markið á 56. mínútu eftir undirbúning Luis Díaz og Kolumbíumaðurinn skoraði síðan sjálfur fjórða markið á 70. mínútu eftir að Karl launaði honum greiðann með því að gefa á hann stoðsendingu til baka.

Lazar Samardzic minnkaði muninn á 85. mínútu en það breytti engu. Niðurlægingin var löngu orðin staðreynd.

Bayern München mætir Real Madrid í átta liða úrslitum og þar verður mótstaðan örugglega miklu meiri.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið