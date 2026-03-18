Tottenham beit frá sér en Bayern München kjöldróg Ítalana Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. mars 2026 21:53 Xavi Simons fagnar öðru marka sinna fyrir Tottenham í kvöld. Getty/Dennis Agyeman Atletico Madrid og Bayern München tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld. Bæjarar unnu með mjög sannfærandi hætti en Atletico lifði á góðum úrslitum í fyrri leiknum.Tottenham sýndi allt annan og mun betri leik en í fyrri leiknum á Spáni og náði að landa 3-2 sigri á móti Atletico Madrid í kvöld. Spánverjarnir unnu fyrri leikinn 5-2 og fóru því áfram, 7-5 samanlagt. Þetta var fyrsti sigur Tottenham undir stjórn Króatans Igor Tudor og liðið fylgdi eftir góðu jafntefli á móti Liverpool á Anfield um síðustu helgi. Tottenham var 1-0 yfir í hálfleik eftir að Randal Kolo Muani skallaði inn fyrirgjöf Mathys Tel á 30. mínútu. Julián Álvarez jafnaði metin í upphafi seinni hálfleiks eftir sendingu frá Ademola Lookman.Xavi Simons kom Tottenham aftur yfir á 52. mínútu með laglegu langskoti en Dávid Hancko jafnaði metin á 75. mínútu þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Julián Álvarez.Tottenham-menn hættu ekki og komust yfir í þriðja sinn þegar Xavi Simons skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma eftir að hafa fiskað vítið sjálfur. Atletico Madrid tapaði leiknum en komst áfram og mætir Barcelona í átta liða úrslitunum.Bayern München vann samanlagt 10-2 á móti ítalska liðinu Atalanta. Þýska stórliðið vann fyrri leikinn 6-1 á Ítalíu og fylgdi því eftir með 4-1 sigri.Yfirburðirnir voru algjörir í þessum leik alveg eins og þeim fyrr. Harry Kane skoraði fyrsta markið úr vítaspyrnu sem hann fékk að endurtaka og bætti síðan við öðru marki á 54. mínútu.Hinn ungi Lennart Karl skoraði þriðja markið á 56. mínútu eftir undirbúning Luis Díaz og Kolumbíumaðurinn skoraði síðan sjálfur fjórða markið á 70. mínútu eftir að Karl launaði honum greiðann með því að gefa á hann stoðsendingu til baka.Lazar Samardzic minnkaði muninn á 85. mínútu en það breytti engu. Niðurlægingin var löngu orðin staðreynd.Bayern München mætir Real Madrid í átta liða úrslitum og þar verður mótstaðan örugglega miklu meiri. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tottenham Hotspur Spænski boltinn Enski boltinn