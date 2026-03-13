Íslenski boltinn

Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA

Valur Páll Eiríksson skrifar
Danijel Djuric er snúinn heim og leikur með KA í Bestu deildinni í sumar.
Danijel Djuric hefur samið við KA og mun leika með liðinu í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Hann hafnaði uppeldisfélaginu Breiðabliki til að halda norður um heiðar.

Danijel er 23 ára gamall sóknarsinnaður miðjumaður. Hann skrifar undir þriggja ára samning við KA-menn og snýr þar með aftur í Bestu deildina eftir skammvinna dvöl hjá liði Istra í Króatíu.

Bæði Breiðablik og KA áttu í viðræðum við Danijel en nú liggur endanlega fyrir að hann haldi á Akureyri og sannarlega um hvalreka að ræða fyrir Norðanmenn.

Fótbolti.net fullyrðir að KA hafi greitt um 18 milljónir króna fyrir Danijel sem myndi gera hann að einum dýrasta leikmanni í sögu efstu deildar. KA hefur að líkindum fjármagnað það að hluta með sölu fyrirliðans Ívars Arnar Jónsson, einmitt til Breiðabliks, fyrr í vetur.

Danijel er uppalinn hjá Breiðabliki en hélt ungur út til Midtjylland í Danmörku. Hann sneri heim fyrir sumarið 2022 og lék með Víkingi sumrin 2022 til 2024 en hélt til Króatíu fyrir ári síðan.

Hann varð Íslandsmeistari með Víkingi 2023 og bikarmeistari 2022 og 2023.

Að neðan má sjá viðtal við Danijel þegar hann hélt utan frá Víkingi fyrir ári síðan.

