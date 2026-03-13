Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Valur Páll Eiríksson skrifar 13. mars 2026 09:08 Danijel Djuric er snúinn heim og leikur með KA í Bestu deildinni í sumar. vísir/arnar Danijel Djuric hefur samið við KA og mun leika með liðinu í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Hann hafnaði uppeldisfélaginu Breiðabliki til að halda norður um heiðar. Danijel er 23 ára gamall sóknarsinnaður miðjumaður. Hann skrifar undir þriggja ára samning við KA-menn og snýr þar með aftur í Bestu deildina eftir skammvinna dvöl hjá liði Istra í Króatíu. Bæði Breiðablik og KA áttu í viðræðum við Danijel en nú liggur endanlega fyrir að hann haldi á Akureyri og sannarlega um hvalreka að ræða fyrir Norðanmenn. Fótbolti.net fullyrðir að KA hafi greitt um 18 milljónir króna fyrir Danijel sem myndi gera hann að einum dýrasta leikmanni í sögu efstu deildar. KA hefur að líkindum fjármagnað það að hluta með sölu fyrirliðans Ívars Arnar Jónsson, einmitt til Breiðabliks, fyrr í vetur. Danijel er uppalinn hjá Breiðabliki en hélt ungur út til Midtjylland í Danmörku. Hann sneri heim fyrir sumarið 2022 og lék með Víkingi sumrin 2022 til 2024 en hélt til Króatíu fyrir ári síðan. Hann varð Íslandsmeistari með Víkingi 2023 og bikarmeistari 2022 og 2023. Að neðan má sjá viðtal við Danijel þegar hann hélt utan frá Víkingi fyrir ári síðan. KA Besta deild karla Íslenski boltinn Breiðablik Mest lesið Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Fótbolti Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Íslenski boltinn „Sé ekki að almannahagsmunir séu ríkari hér en í Danmörku eða Svíþjóð“ Sport Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Íslenski boltinn Breytti aðeins til og bætti heimsmetið í fimmtánda sinn Sport Ótrúleg sigurganga Klæbo endaði með árekstri og spítalaferð Sport Hættir í NFL til að fara að bjarga mannslífum Sport Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Fótbolti „Einn stærsti sigur hjá félaginu í körfubolta“ Sport „Þórsarinn er svo geggjaður“ Handbolti Fleiri fréttir Föstudagsfjör hjá KA: Svíi mættur í kjölfar Danijels Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sjá meira