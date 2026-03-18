Enski boltinn

„Þýðir mikið fyrir mig og leik­mennina að fá ást frá stuðnings­mönnunum“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohamed Salah þakkar stuðningsmönnum Liverpool fyrir hvatninguna og viðtökurnar í kvöld.

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var skiljanlega mjög kátur eftir 4-0 sigur á Galatasaray í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld en Liverpool fór örugglega áfram í átta liða úrslitin.

„Mér líkaði hvernig við spiluðum og mér líkaði hvernig við pressuðum en einnig viðbrögð stuðningsmannanna þegar Galatasaray reyndi að gera það sem ég bjóst við af þeim. Að liggja í grasinu og reyna að drepa niður tempóið,“ sagði Slot við TNT Sports.

„Það jákvæða er að við höfum átt góða hálfleiki og svo tíu mínútna kafla þar sem við höfum yfirleitt gefið hinu liðinu tækifæri til að skora en í dag féll ekkert fyrir þá. Ég held að þeir hafi ekki fengið eitt einasta færi. Við héldum áfram að skapa og skapa,“ sagði Slot.

Ánægjulegt að halda hreinu

„Það er ánægjulegt að halda hreinu, við höfum ekki gefið mörg færi en við fáum á okkur mörk, en í kvöld fengum við ekki einu sinni færi á okkur,“ sagði Slot.

Mo Salah skoraði fjórða markið og lagði upp mark tvö og þrjú. Hann bætti þar með fyrir vítaklúður í fyrri hálfleiknum.

Segir mikið um hugarfar hans

„Ég held að það segi mikið um hugarfar hans að hann klúðraði vítaspyrnunni sem var erfitt augnablik. Hann gaf svo frábæra stoðsendingu og markið hans er bara hans vörumerki,“ sagði Slot.

„Það þýðir mikið fyrir mig og leikmennina að fá ást frá stuðningsmönnunum. Anfield sýndi að við getum skapað betri stemningu en Galatasaray á þeirra heimavelli. Stuðningsmenn okkar brugðust við þegar þeir sáu að þeir voru að tefja og það hjálpaði mikið,“ sagði Slot.

Verða ekki ánægðir með að mæta okkur

Um að mæta PSG í næstu umferð keppninnar: „Við vorum gjörsamlega yfirspilaðir á útivelli á síðasta tímabili og töpuðum svo í vítaspyrnukeppni. Þeir hafa ekki gefið neitt eftir en eftir kvöldið í kvöld verða þeir ekki ánægðir með að mæta okkur,“ sagði Slot.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið