Heimir Guð­jóns er kominn með Fylkismenn alla leið í úr­slita­leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Heimir Guðjónsson og lærisveinar hans í Fylki eru komnir alla leið í úrslitaleik Lengjubikarsins.

B-deildarlið Fylkis tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik Lengjubikarsins í fótbolta eftir tveggja marka sigur á Bestu deildarliði Þórs á Akureyri.

Fylkir vann leikinn 2-0 og tryggði sér með þessum sigri sæti í úrslitaleik Lengjubikarsins á móti KR. Heimir Guðjónsson er því strax búinn að koma Árbæjarliðinu í úrslitaleik á sínu fyrsta tímabili.

KR vann 4-0 sigur á Stjörnunni í hinum undanúrslitaleiknum um helgina.

Þórsarar eru nýliðar í Bestu deildinni í sumar og voru á heimavelli í kvöld en það dugði ekki til.

Guðmundur Tyrfingsson kom Fylki yfir á fimmtándu mínútu leiksins og þannig var staðan í hálfleik.

Benedikt Daríus Garðarsson bætti við öðru marki fimmtán mínútum fyrir leikslok og gylltryggði sigurinn og þar með sætið í úrslitaleiknum.

Þetta er annað árið í röð sem Fylkisliðið kemst í úrslitaleik deildabikarsins en þeir töpuðu fyrir Val í úrslitaleiknum í fyrra og eiga því harma að hefna.

Lengjubikar karla Fylkir Þór Akureyri

