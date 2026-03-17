B-deildarlið Fylkis tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik Lengjubikarsins í fótbolta eftir tveggja marka sigur á Bestu deildarliði Þórs á Akureyri.
Fylkir vann leikinn 2-0 og tryggði sér með þessum sigri sæti í úrslitaleik Lengjubikarsins á móti KR. Heimir Guðjónsson er því strax búinn að koma Árbæjarliðinu í úrslitaleik á sínu fyrsta tímabili.
KR vann 4-0 sigur á Stjörnunni í hinum undanúrslitaleiknum um helgina.
Þórsarar eru nýliðar í Bestu deildinni í sumar og voru á heimavelli í kvöld en það dugði ekki til.
Guðmundur Tyrfingsson kom Fylki yfir á fimmtándu mínútu leiksins og þannig var staðan í hálfleik.
Benedikt Daríus Garðarsson bætti við öðru marki fimmtán mínútum fyrir leikslok og gylltryggði sigurinn og þar með sætið í úrslitaleiknum.
Þetta er annað árið í röð sem Fylkisliðið kemst í úrslitaleik deildabikarsins en þeir töpuðu fyrir Val í úrslitaleiknum í fyrra og eiga því harma að hefna.