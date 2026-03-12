„Gátum ekki látið hann stjórna því“ Valur Páll Eiríksson skrifar 12. mars 2026 09:00 Ibrahima Baldé leitar nú á ný mið. Vísir/Ernir Leikmenn fá ekki að stýra því hvar þeir spila á vellinum. Af þeim sökum er Ibrahima Baldé, lykilmaður í liði Þórs er það vann Lengjudeildina á síðustu leiktíð, farinn frá Akureyri. Svo segir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs frá Akureyri, í samtali við Vísi. Fregnir bárust af því í gær, heldur óvænt, að Baldé væri á förum. Í gærkvöld var svo opinberað að Baldé hefði samið við Vestra, hvar hann spilaði áður en hann hélt til Akureyrar. „Hann er bara að fara frá okkur. Það var ágreiningur um hvar hann ætti að spila á vellinum. Hann vildi ekki spila þá stöðu sem við vildum að hann myndi spila. Það er klárt í okkar bókum að leikmaðurinn stjórnar ekki hvar hann spilar á vellinum eða hvar hann spilar,“ segir Sigurður við Vísi og bætir við: „Það er eitthvað sem þjálfararnir ráða. Okkur fannst það ekki passa inn í okkar hluti að einn leikmaður væri ekki að fylgja því sem liðið væri að gera. Okkur fannst hann því ekki nægilega tengdur verkefninu. Við ákváðum því að staldra við þar og kveðja hann.“ Vildi ekki spila frammi Baldé, sem er þrítugur Senegali, hefur spilað sem miðjumaður allan sinn feril og sinnti því hlutverki með bravör er Þór vann Lengjudeildina síðasta sumar. Hann skoraði átta mörk sem framliggjandi miðjumaður á síðasta ári. Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri.Vísir/Ernir Í ár sá þjálfarateymi Þórs hins vegar fyrir sér að spila honum sem fremsta manni. Við það vildi Senegalinn ekki una. „Við höfðum séð fyrir okkur að hann myndi spila frammi en hann vildi spila á miðjunni. Okkur finnst við vera með miðjumenn sem eru betri en hann en erum ekki með níu. En við þurfum þá að fá níu inn í staðinn og þá gátum við ekki beðið lengur með það að láta Ibra fara,“ segir Sigurður. Glatað en óhjákvæmilegt Er ekki leiðinlegt að sjá á eftir lykilmanni? „Þetta er bara hræðilegt. Ibra er bara dýrkaður og dáður hér, svona fan favorite eins og maður segir. Vel liðinn í hópnum og allt svoleiðis en þessi ákvörðun er algjörlega tekin með liðið í forgrunni,“ „Við gátum ekki verið að láta hann stjórna því hvernig við myndum spila eða gera hlutina. Þá bara skilja leiðir og það er allt í lagi. Það er samt glatað, hann er einn af stórum punktum þess að við fórum upp. Við sáum hlutina fyrir okkur allt öðruvísi en þetta er bara lendingin og við stöndum og föllum með henni. En við teljum þetta vera hárrétta ákvörðun,“ segir Sigurður. Nú er næsta mál á dagskrá því að finna framherja til að taka við meintri stöðu Baldé. „Já. Við erum með einhverja leikmenn í sigtinu og erum á markaðnum núna og munum fá sóknarmann inn. Það er klárt.“ Besta deild karla Þór Akureyri Íslenski boltinn Mest lesið Hættu við giftingu eftir sameiginlegt steggja- og gæsapartí Sport Eiður flutti dapurleg tíðindi af Andra Lucasi Fótbolti Sakar konung síðustu Vetrarólympíuleika um svindl Sport Vill að Messi segi sannleikann Fótbolti „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Íslenski boltinn Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Enski boltinn Sagði 35 sinnum fyrirgefðu við boltastrákinn Enski boltinn „Vanmetnasti knattspyrnumaður heimsins“ Fótbolti Vann ÓL-gull fyrir framan átján ára dóttur sína Sport Kvaradona kom Chelsea í skelfileg mál Fótbolti Fleiri fréttir „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Sjá meira