„Gátum ekki látið hann stjórna því“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ibrahima Baldé leitar nú á ný mið.
Leikmenn fá ekki að stýra því hvar þeir spila á vellinum. Af þeim sökum er Ibrahima Baldé, lykilmaður í liði Þórs er það vann Lengjudeildina á síðustu leiktíð, farinn frá Akureyri.

Svo segir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs frá Akureyri, í samtali við Vísi. Fregnir bárust af því í gær, heldur óvænt, að Baldé væri á förum.

Í gærkvöld var svo opinberað að Baldé hefði samið við Vestra, hvar hann spilaði áður en hann hélt til Akureyrar.

„Hann er bara að fara frá okkur. Það var ágreiningur um hvar hann ætti að spila á vellinum. Hann vildi ekki spila þá stöðu sem við vildum að hann myndi spila. Það er klárt í okkar bókum að leikmaðurinn stjórnar ekki hvar hann spilar á vellinum eða hvar hann spilar,“ segir Sigurður við Vísi og bætir við:

„Það er eitthvað sem þjálfararnir ráða. Okkur fannst það ekki passa inn í okkar hluti að einn leikmaður væri ekki að fylgja því sem liðið væri að gera. Okkur fannst hann því ekki nægilega tengdur verkefninu. Við ákváðum því að staldra við þar og kveðja hann.“

Vildi ekki spila frammi

Baldé, sem er þrítugur Senegali, hefur spilað sem miðjumaður allan sinn feril og sinnti því hlutverki með bravör er Þór vann Lengjudeildina síðasta sumar. Hann skoraði átta mörk sem framliggjandi miðjumaður á síðasta ári.

Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri.Vísir/Ernir

Í ár sá þjálfarateymi Þórs hins vegar fyrir sér að spila honum sem fremsta manni. Við það vildi Senegalinn ekki una.

„Við höfðum séð fyrir okkur að hann myndi spila frammi en hann vildi spila á miðjunni. Okkur finnst við vera með miðjumenn sem eru betri en hann en erum ekki með níu. En við þurfum þá að fá níu inn í staðinn og þá gátum við ekki beðið lengur með það að láta Ibra fara,“ segir Sigurður.

Glatað en óhjákvæmilegt

Er ekki leiðinlegt að sjá á eftir lykilmanni?

„Þetta er bara hræðilegt. Ibra er bara dýrkaður og dáður hér, svona fan favorite eins og maður segir. Vel liðinn í hópnum og allt svoleiðis en þessi ákvörðun er algjörlega tekin með liðið í forgrunni,“

„Við gátum ekki verið að láta hann stjórna því hvernig við myndum spila eða gera hlutina. Þá bara skilja leiðir og það er allt í lagi. Það er samt glatað, hann er einn af stórum punktum þess að við fórum upp. Við sáum hlutina fyrir okkur allt öðruvísi en þetta er bara lendingin og við stöndum og föllum með henni. En við teljum þetta vera hárrétta ákvörðun,“ segir Sigurður.

Nú er næsta mál á dagskrá því að finna framherja til að taka við meintri stöðu Baldé.

„Já. Við erum með einhverja leikmenn í sigtinu og erum á markaðnum núna og munum fá sóknarmann inn. Það er klárt.“

