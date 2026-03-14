Íslenski boltinn

Fimm­tán ára skoraði tvö þegar KR fór í úr­slit

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alexander Rafn Pálmason er enn í grunnskóla.
Alexander Rafn Pálmason er enn í grunnskóla. vísir/ívar

KR leikur til úrslita í Lengjubikar karla í fótbolta. Þetta var ljóst eftir 0-4 sigur KR-inga á Stjörnumönnum á Samsung-vellinum í Garðabæ í dag. Hinn fimmtán ára Alexander Rafn Pálmason skoraði tvívegis í leiknum.

Alexander varð í fyrra yngstur til að byrja leik og skora í efstu deild karla, aðeins fimmtán ára og 33 daga gamall. Hann skoraði einnig þrennu í bikarsigri og í ágúst var greint frá því að hann myndi ganga í raðir Nordsjælland í Danmörku í byrjun júlí á þessu ári.

Alexander, sem verður sextán ára 7. apríl næstkomandi, skoraði tvö mörk fyrir KR í leiknum á Samsung-vellinum í dag. Amin Cosic, sem kom til KR frá Njarðvík um mitt síðasta tímabil, skoraði einnig tvö mörk.

Arnór Ingvi Traustason fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 78. mínútu þegar hann braut á Örvari Eggertssyni innan vítateigs. Örvar tók vítaspyrnuna sjálfur en Arnar Freyr Ólafsson varði frá honum.

Í úrslitaleik Lengjubikarsins 21. mars mætir KR annað hvort Þór eða Fylki. Liðin mætast á Akureyri á þriðjudaginn kemur.

Lengjubikar karla KR Stjarnan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið