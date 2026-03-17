Kemur alltaf í Þór

Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs á Akureyri, segir Aron Einar Gunnarsson ávallt vera velkominn heim í Þorpið. Ljóst sé að ákveði Aron að snúa heim til Íslands spili hann með uppeldisfélaginu.
Aron Einar hefur verið orðaður við heimkomu sökum ástandsins í Katar, þar sem hann spilar fyrir Al-Gharafa. Stríð í Íran hefur haft áhrif á stöðugleika á svæðinu.
Þór leikur í efstu deild í sumar í fyrsta sinn frá árinu 2014 og telja margir líkur á að Aron hafi áhuga á að leika með uppeldisfélaginu í Bestu deildinni.
Aron Einar kom til landsins ásamt fjölskyldu sinni á dögunum þar sem hann var á meðal þeirra sem flúðu Miðausturlönd sökum stöðunnar. Hann stoppaði þó ekki lengi og var kallaður aftur þangað suðureftir af félagi sínu.
„Við erum alltaf í sambandi. Ef hann er ekki að spila úti og er ekki á samningi úti þá spilar hann með Þór. Hann er farinn aftur út núna, þeir eru búnir að kalla hann aftur til starfa. Eins og staðan er núna kemur hann ekkert fyrir mót,“ segir Sigurður í samtali við Vísi.
„En hvernig svo sem hans mál verða, ef hann rennur út á samningi í sumar og fær ekki nýtt lið mun hann jafnvel koma til okkar um mitt tímabil. En það er bara eitthvað sem við bíðum með og sjáum. Það væri algjör bónus, helvíti stór bónus, en það er eitthvað sem við erum í rauninni ekkert að spá í. Hann er bara að lifa sínu draumalífi úti sem atvinnumaður og við bara bíðum. Hann kemur í Þór þegar hann vill koma í Þór,“ segir Sigurður.
Ákveði Aron að koma heim til að spila sé aðeins eitt lið í boði.
„Hann mun aldrei spila fyrir annað lið á Íslandi. Ef hann spilar hér í framtíðinni þá er það hér í Þór. Það er alveg klárt,“ segir Sigurður.