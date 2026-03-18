Newcastle fékk hræðilega útreið á móti Barcelona í Meistaradeildinni í kvöld og er því úr leik í keppninni. Barcelona vann 7-2 og þar með 8-3 samanlagt.
Eftir að hafa jafnað metin tvisvar á fyrsta hálftímanum fékk Newcastle-liðið á sig þrjú mörk á tíu mínútna martraðarkafla í seinni hálfleik. Eftir það var einvígið búið.
„Það er erfitt að detta svona út og mjög skrítið að draga þetta saman. Við vorum frábærir í fyrri hálfleik, þótt við höfum ekki varið lykilsvæði rétt í hvorugum hálfleiknum. Í seinni hálfleik vorum við ekki eins góðir,“ sagði Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle.
„Sálfræðilega var þetta erfitt fyrir strákana. Þeir [Barcelona] fengu vítaspyrnuna rétt fyrir hálfleik og skoruðu svo fljótlega eftir hálfleik og sálfræðilega náðum við okkur ekki á strik eftir það,“ sagði Howe.
En hvað fannst honum um vítaspyrnuna? „Ég þyrfti að sjá þetta aftur þegar ég er í yfirvegaðra ástandi áður en ég gef álit á því,“ sagði Howe.
„Það er erfitt að spila á móti þeim en í fyrri hálfleik stjórnuðum við leiknum nokkuð vel. Við fengum mörg tækifæri til skyndisókna og við höfðum frábæra framsetningu á því hvernig við spiluðum. Fyrra markið var vegna staðsetningar leikmanna og seinna kom eftir fast leikatriði. Þrátt fyrir þennan góða fyrri hálfleik gáfum við þeim tvö mörk,“ sagði Howe.
„Við eigum risastóran leik á sunnudaginn [heima gegn Sunderland] svo það er enginn tími til að dvelja við þetta eða vorkenna sjálfum okkur. Þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir borgina okkar og félagið og við verðum að einbeita okkur að því,“ sagði Howe.