Föstudagsfjör hjá KA: Svíi mættur í kjölfar Danijels Sindri Sverrisson skrifar 13. mars 2026 10:46 Samuel Kroon er orðinn leikmaður KA. ka.is Eftir að hafa tilkynnt um komu Danijels Djuric í morgun halda KA-menn áfram og hafa nú einnig tilkynnt komu Svíans Samuel Kroon sem skrifaði undir tveggja ára samning við félagið. Kroon er 29 ára gamall og getur leikið sem kantmaður og bakvörður. Hann kemur til KA frá Örebro í heimalandinu, þar sem hann lék 71 leik, flesta í næstefstu deild, og skoraði 9 mörk. Kroon hefur leikið allan sinn feril í Svíþjóð en fyrir komu sína í Örebro lék hann í efstu deild í Svíþjóð, með liðum Brommapojkarna og Halmstad. Þá hefur hann einnig leikið með Umeå, Nyköping og Bele Barkarby. KA-menn hafa þar með fengið tvo öfluga leikmenn nú þegar mánuður er í að Íslandsmótið hefjist en fyrsti leikur KA í Bestu deildinni í sumar er 12. apríl, gegn Stjörnunni á Greifavellinum. Besta deild karla KA Tengdar fréttir Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Danijel Djuric hefur samið við KA og mun leika með liðinu í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Hann hafnaði uppeldisfélaginu Breiðabliki til að halda norður um heiðar. 13. mars 2026 09:08