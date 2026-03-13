Íslenski boltinn

Föstu­dags­fjör hjá KA: Svíi mættur í kjöl­far Dani­jels

Sindri Sverrisson skrifar
Samuel Kroon er orðinn leikmaður KA.
Eftir að hafa tilkynnt um komu Danijels Djuric í morgun halda KA-menn áfram og hafa nú einnig tilkynnt komu Svíans Samuel Kroon sem skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.

Kroon er 29 ára gamall og getur leikið sem kantmaður og bakvörður. Hann kemur til KA frá Örebro í heimalandinu, þar sem hann lék 71 leik, flesta í næstefstu deild, og skoraði 9 mörk.

Kroon hefur leikið allan sinn feril í Svíþjóð en fyrir komu sína í Örebro lék hann í efstu deild í Svíþjóð, með liðum Brommapojkarna og Halmstad. Þá hefur hann einnig leikið með Umeå, Nyköping og Bele Barkarby.

KA-menn hafa þar með fengið tvo öfluga leikmenn nú þegar mánuður er í að Íslandsmótið hefjist en fyrsti leikur KA í Bestu deildinni í sumar er 12. apríl, gegn Stjörnunni á Greifavellinum.

Besta deild karla KA

Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA

Danijel Djuric hefur samið við KA og mun leika með liðinu í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Hann hafnaði uppeldisfélaginu Breiðabliki til að halda norður um heiðar.

