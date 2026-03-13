Sektir fyrir klúður í skýrslu og brotthvarf í hálfleik Sindri Sverrisson skrifar 13. mars 2026 11:30 Ögmundur Kristinsson byrjaði leik Vals en var ekki í byrjunarliði á leikskýrslu, og FH-ingar hættu eftir fyrri hálfleik gegn Fylki í snjóleik í Árbænum. Samsett FH-ingar hlutu 250 þúsund króna sekt fyrir þá ákvörðun sína að yfirgefa Árbæinn eftir fyrri hálfleik gegn Fylki, í erfiðum vetraraðstæðum í Lengjubikar karla í fótbolta á dögunum. Valsmenn hafa einnig hlotið sekt, fyrir ranglega útfyllta leikskýrslu. FH hlaut því lágmarkssekt samkvæmt reglum KSÍ um það þegar lið yfirgefa leikvöll og neita að klára leik. Heimilt er að refsa liðum með sekt frá 250-500 þúsundum, brottrekstri úr keppni, stigatapi og leikbanni. Dómari leiks FH og Fylkis stöðvaði leikinn á 33. mínútu, vegna snjókomu, þegar jafnframt var orðið erfitt að greina línur á vellinum. Hann ákvað svo að fyrri hálfleikur yrði kláraður og staðan metin í hálfleik. Í hálfleikshléinu var svo völlurinn mokaður og hléið lengt þar til að því verki var lokið en þá höfðu FH-ingar fengið nóg og ákveðið að yfirgefa svæðið. Fylkir var 1-0 yfir á þessum tímapunkti og var svo dæmdur 3-0 sigur. Í úrskurðinum um sekt FH er haft eftir dómara að ekki hafi verið frost í vellinum. Þessu hafna FH-ingar og segja óskiljanlegt að leiknum hafi ekki verið frestað, eins og félagið hafði óskað eftir vegna slæmrar veðurspár. „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður að mínu mati sem hefðu getað haft alvarlegar afleiðingar fyrir leikmenn,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, við Vísi. Valsmenn fengu svo 100 þúsund króna sekt, eða lágmarkssekt, fyrir að skila inn ranglega útfylltri leikskýrslu fyrir leik gegn ÍA 26. febrúar. Valsmenn höfðu sett markvörðinn Stefán Þór Ágústsson í byrjunarliðið á leikskýrslu en þegar á hólminn var komið voru þeir með Ögmund Kristinsson í markinu. Valsmenn neituðu að breyta þessu þrátt fyrir staðfesta leikskýrslu og hlutu því fyrrgreinda sekt. Málsvörn Vals byggði á því að um mistök hefði verið að ræða sem uppgötvuðust rétt fyrir leik, og tók aga- og úrskurðarnefnd fram að ekki væri talið að skýrslan hefði vísvitandi verið ranglega útfyllt. Lengjubikar karla Valur FH Mest lesið Fann ekkert atvinnumannalið í Þorlákshöfn: „Þeir hefðu getað tapað svona 30-0“ Fótbolti Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ Íslenski boltinn „Sé ekki að almannahagsmunir séu ríkari hér en í Danmörku eða Svíþjóð“ Sport Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Íslenski boltinn Breytti aðeins til og bætti heimsmetið í fimmtánda sinn Sport Ótrúleg sigurganga Klæbo endaði með árekstri og spítalaferð Sport Hættir í NFL til að fara að bjarga mannslífum Sport Glæsimark og ískaldur Albert tryggðu sigur Fótbolti „Einn stærsti sigur hjá félaginu í körfubolta“ Sport „Þórsarinn er svo geggjaður“ Handbolti Fleiri fréttir Sektir fyrir klúður í skýrslu og brotthvarf í hálfleik Föstudagsfjör hjá KA: Svíi mættur í kjölfar Danijels Danijel Djuric gerir þriggja ára samning við KA Valsmenn hafi sýnt vanvirðingu: „Gamla góða kjaftæðið“ „Gátum ekki látið hann stjórna því“ Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Fleury fór á kostum gegn FH Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Sjá meira