Sektir fyrir klúður í skýrslu og brott­hvarf í hálf­leik

Sindri Sverrisson skrifar
Ögmundur Kristinsson byrjaði leik Vals en var ekki í byrjunarliði á leikskýrslu, og FH-ingar hættu eftir fyrri hálfleik gegn Fylki í snjóleik í Árbænum.
FH-ingar hlutu 250 þúsund króna sekt fyrir þá ákvörðun sína að yfirgefa Árbæinn eftir fyrri hálfleik gegn Fylki, í erfiðum vetraraðstæðum í Lengjubikar karla í fótbolta á dögunum. Valsmenn hafa einnig hlotið sekt, fyrir ranglega útfyllta leikskýrslu.

FH hlaut því lágmarkssekt samkvæmt reglum KSÍ um það þegar lið yfirgefa leikvöll og neita að klára leik. Heimilt er að refsa liðum með sekt frá 250-500 þúsundum, brottrekstri úr keppni, stigatapi og leikbanni.

Dómari leiks FH og Fylkis stöðvaði leikinn á 33. mínútu, vegna snjókomu, þegar jafnframt var orðið erfitt að greina línur á vellinum. Hann ákvað svo að fyrri hálfleikur yrði kláraður og staðan metin í hálfleik. Í hálfleikshléinu var svo völlurinn mokaður og hléið lengt þar til að því verki var lokið en þá höfðu FH-ingar fengið nóg og ákveðið að yfirgefa svæðið.

Fylkir var 1-0 yfir á þessum tímapunkti og var svo dæmdur 3-0 sigur. Í úrskurðinum um sekt FH er haft eftir dómara að ekki hafi verið frost í vellinum. Þessu hafna FH-ingar og segja óskiljanlegt að leiknum hafi ekki verið frestað, eins og félagið hafði óskað eftir vegna slæmrar veðurspár.

„Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður að mínu mati sem hefðu getað haft alvarlegar afleiðingar fyrir leikmenn,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, við Vísi.

Valsmenn fengu svo 100 þúsund króna sekt, eða lágmarkssekt, fyrir að skila inn ranglega útfylltri leikskýrslu fyrir leik gegn ÍA 26. febrúar.

Valsmenn höfðu sett markvörðinn Stefán Þór Ágústsson í byrjunarliðið á leikskýrslu en þegar á hólminn var komið voru þeir með Ögmund Kristinsson í markinu. Valsmenn neituðu að breyta þessu þrátt fyrir staðfesta leikskýrslu og hlutu því fyrrgreinda sekt.

Málsvörn Vals byggði á því að um mistök hefði verið að ræða sem uppgötvuðust rétt fyrir leik, og tók aga- og úrskurðarnefnd fram að ekki væri talið að skýrslan hefði vísvitandi verið ranglega útfyllt.

